“แรมโบ้” สวมเสื้อ "โอกาสใหม่" เบอร์ 5 สู้ศึก สส.โคราช เขต 10 ขอโอกาสกลับมารับใช้แผ่นดินเกิด

“แรมโบ้” ผู้สมัคร สส. พรรคโอกาสใหม่ เบอร์5 เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา แนะนำตัวกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมขอโอกาสกลับมารับใช้แผ่นดินเกิด และกลับมาตายแผ่นดินเกิด
วันที่ 7 มกราคม 2569 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้สมัคร สส. พรรคโอกาสใหม่ เบอร์5 เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโม เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางพบกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่หอประชุมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแนะนำตัว ระหว่างการประชุมประจำเดือน
นายเสกสกลระบุว่า ในฐานะลูกหลานคนครบุรี ไม่เคยหายไปจากการเมือง ที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาแล้ว ช่วยงานเกือบทุกรัฐบาล ในการทำหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
นายเสกสกลยังเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนได้เคยสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ และได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 15 ในปี 2566 แต่เมื่อมีการเลื่อนลำดับถึงตนก็ลาออก เพื่อไปรับตำแหน่งอื่นที่ถูกผู้ใหญ่ทาบทามไปช่วยงาน ในขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้เดิมถูกวางตัวให้ลง สส.ระบบบัญชีรายชื่อ แต่ตนมองว่าอยากทำงานในพื้นที่รับใช้พี่น้องประชาชนมากกว่าเพราะได้ใกล้ชิดเข้าถึงปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำเช่น มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย เป็นต้น จะไม่ทนให่้เกษตรกรชาวไร่ชาวนา คนรากหญ้าถูกเอารัดเอาเอาเปรียบจากกลุ่มพ่อค้าขี้โกงอีกต่อไป
นายเสกสกลยังระบุว่า ตนพร้อมที่จะกลับมารับใช้แผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง พร้อมที่จะกลับมาตายแผ่นดินเกิด และพร้อมกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนอำเภอโชคชัย ครบุรี และเฉลิมพระเกียรติ
“ตนขอโอกาสกลับมาเป็นผู้แทนรับใช้แผ่นดินบ้านเกิดอีกสักครั้ง ในนามพรรคโอกาสใหม่ ตนภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอครบุรี และขอเสนอตัวมารับใช้พี่น้องครบุรี โชคชัย เฉลิมพระเกียรติสามตำบลในเขต10 ซึ่งตนยังมีความหวังว่าคนบ้านเราจะไม่ทอดทิ้งกัน และเลือกตนที่เคยเป็นอดีต สส.ในพื้นที่มารับใช้พี่น้องประชาชนเหมือนเดิมที่เคยสร้างผลงานพัฒนาพื้นที่ไว้มากมายมาแล้วในอดีต ” นายเสกสกล กล่าว