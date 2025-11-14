‘แรมโบ้’ เสริมทัพ นั่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี 2 กระทรวง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในคำสั่งที่ 823/2568 แต่งตั้ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยปฏิบัติราชการและสนับสนุนงานในภารกิจของรัฐมนตรี โดยในคำสั่งได้ระบุรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ รวมอยู่ด้วย และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ลงนาม
ก่อนหน้านั้น นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามในคำสั่งที่ 256/2568 แต่งตั้ง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็น ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ทำหน้าที่เสนอแนะ ติดตามงาน และประสานภารกิจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง.