“แรมโบ้” ผวาข่าว “ลุงป้อม” วางมือ ยื่นลาออกจาก พปชร.เช้านี้ ก่อนซบ “โอกาสใหม่” ทันที ยอมรับกังวลกลัวถูกทิ้งกลางทาง

“แรมโบ้” ผวาข่าว “ลุงป้อม” วางมือ ยื่นขอลาออกจาก พปชร.เช้านี้ ก่อนวิ่งซบ “โอกาสใหม่” ทันที ตั้งใจลงเขต 10 โคราช เหมือนเดิม ยอมรับกังวล กลัวถูกทิ้งกลางทาง หลัง “พล.อ.ประวิตร” ไม่เป็นแม่ทัพนำศึกเลือกตั้ง
วันนี้ (24 ธ.ค.) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน“” เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ภายหลังได้รับทราบข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค จะวางมือ ไม่ไปต่อ เพราะสุขภาพไม่ดี โดยตนจะไปยื่นขอลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ กกต.ในเช้าวันนี้ และหลังจากนั้น จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคโอกาสใหม่ ทันที ซึ่งคิดว่า พรรคโอกาสใหม่ น่าจะอบอุ่นมากกว่า เพราะส่วนใหญ่เป็นคนที่รู้จักกันทั้งนั้น
นายเสกสกล กล่าวว่า เดิมทีตนตัดสินใจมาสมัครพรรคพลังประชารัฐ เพราะเห็นว่าเป็นบ้านเก่า เพราะเคยลงสมัครเมื่อ ปี 62 และด้วยความศรัทธาในตัว พล.อ.ประวิตร
“ที่ผ่านมา ก็ยอมรับว่า มีข่าวมาตลอดว่า พล.อ.ประวิตร จะวางมือ ไม่สู้แล้ว ไม่ไหวแล้ว เพราะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะ พล.อ.ประวิตร เป็นนักสู้ ถ้าจะถอยก็ต้องมีเหตุมีผล จนกระทั่งล่าสุดผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรค ได้คุยกับผมว่า พล.อ.ประวิตร สุขภาพไม่ดีและท่านอยากจะวางมือ ส่งต่อพรรคให้คนอื่น ทำให้ผมตกใจ และทุกข์ใจว่าจะไปต่ออย่างไร ถ้า พล.อ.ประวิตร ไม่เป็นแม่ทัพแล้ว เราคงไปต่อลำบาก และเป็นห่วงว่า จะถูกปล่อยทิ้งกลางทาง”
นายเสกสกล กล่าวว่า ตนย้ายไปอยู่พรรคโอกาสใหม่ ก็ยังคงลงพื้นที่เดิม เขต 10 เหมือนเดิม และมั่นใจว่า ในพื้นที่เขต 10 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตนสู้ได้แน่ เพราะเป็นฐานบ้านเกิด ดังนั้น เมื่อพรรคพลังประชารัฐยังไม่มีความชัดเจน และที่ผ่านมา ตนก็ไม่เคยได้รับการสนับสนุนหรือเรียกร้องอะไรจาก พล.อ.ประวิตร ดังนั้น เมื่อไม่ชัดเจน ตนจึงจำเป็นต้องตัดสินใจหาพรรคใหม่