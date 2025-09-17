“แรมโบ้” แปลกใจ "ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม" ยื่นร้อง MOA แทนเพื่อไทย นักกฎหมายในพรรคต้องเอาปี๊บคลุมหัว ซัดขี้แพ้ชวนตีหลัง ปชน.ไม่เอาด้วย

“แรมโบ้” แปลกใจ "ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม" ยื่นคำร้องกรณี MOA ให้พรรคเพื่อไทย ทั้งที่มีมือกฎหมายฝีมือดีหลายคน คงต้องเอาปี๊บคุมหัว มองเป็นคนขี้แพ้ชวนตี หลังพรรคประชาชนไม่เอาด้วย ไม่เคยเห็นตกต่ำขนาดนี้ เลือกตั้งครั้งน่าคงได้ต่ำสิบ
วันที่ 17 กันยายน 2568 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชน ยื่นคำร้องให้กับพรรคเพื่อไทย ในการร้องเอาผิดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เกี่ยวกับข้อตกลงทางการเมือง (MOA) ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย ว่าตนไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยใช้นายณัฐวุฒิเอง หรือว่านายณัฐวุฒิอาสาที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้พรรคเพื่อไทย
แต่หากพรรคเพื่อไทยใช้งานคนคนนี้ ตนรู้สึกแปลกใจมาก เพราะภายในพรรคเพื่อไทยมีมือกฎหมายที่อาวุโส มีฝีมือตั้งหลายคน แต่กลับเลือกใช้นายณัฐวุฒิ นักกฎหมายนอกพรรค น่าละอายใจยิ่งนัก ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยต้องเอาปี๊บคุมหัวเดินกลางถนนแน่นอน
ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นว่านายณัฐวุฒิ ออกมาแสดงความเห็นกรณีพรรคเพื่อไทยแต่งตั้งนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่อาจทำได้ จนทำให้ผู้ใหญ่ในพรรคออกมาตอบโต้นายณัฐวุฒิเช่นกัน จึงไม่รู้ว่าไปรักกันตอนไหนถูกปากชอบพอกันตอนไหน"
“พอพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคประชาชนไม่สำเร็จ ทั้งที่โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมล่อใจพรรคประชาชนทุกอ๊อปชั่นแต่พรรคประชาชนก็ไม่สนใจ พออกหักก็จะมาเล่นงานพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนแทน เหมือนคนขี้แพ้ชวนตี ไม่ยอมรับกับกติกาที่เกิดขึ้น ผมในฐานะเป็นคนที่เคยอยู่ตั้งแต่ยุคไทยรักไทยเป็นต้นมา ไม่เคยเห็นยุคไหนที่พรรคเพื่อไทยตกต่ำสุดๆขนาดนี้ ดูจากผลสำรวจโพลจะต่ำไปเรื่อยๆ เลือกตั้งครั้งหน้า สส.คงกระโดดออกจากคอกกันเกือบหมด น่าเสียใจเสียดายที่สุด ผมคิดว่า จากที่เป็นพรรคการเมืองที่เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มีโอกาสกลายเป็นพรรคต่ำสิบ ผมมั่นใจเช่นนั้น ไม่เชื่อคอยดูคำทำนายของคนชื่อแรมโบ้ดูนะครับ” นายเสกสกล กล่าว