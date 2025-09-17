สส.ปชน.ซัดนักกฎหมายยื่นร้องปม MOA เพ้อเจ้อ ย้ำเป็นเพียงสัญญาประชาคมทางการเมืองไม่ใช่นิติกรรม ฟ้องศาลบังคับไม่ได้

“จุลพงศ์ ”โต้กรณีนักกฎหมายมหาชนร้องยุบพรรคประชาชน–ภูมิใจไทยเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ย้ำ MOA เป็นเพียงสัญญาประชาคมทางการเมือง ไม่ใช่นิติกรรมเอกชน ฟ้องศาลบังคับไม่ได้ เตือน พท.อย่าใช้ประเด็นจริยธรรมหรือล้มล้างการปกครองมาเล่นงานกันเอง
วันที่ 17 ก.ย. นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แถลงถึงกรณีนายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชน ยื่นคำร้องแก้ไขเพื่อให้ตรวจสอบการทำบันทึกข้อตกลงทางการเมือง (MOA) ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย โดยมอบต่อพรรคเพื่อไทย รวมทั้งยื่นผ่านช่องทางอัยการสูงสุดเพื่อนำไปสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยุบพรรคทั้งสอง ว่า ตนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเพ้อเจ้อ และสับสนข้อกฎหมาย
นายจุลพงศ์ อธิบายว่า การทำ MOA ของสองพรรคเป็นเพียงสัญญาประชาคมทางการเมือง คล้ายกับที่พรรคการเมืองเคยทำร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลหลายยุคที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความโปร่งใสต่อสาธารณะ ไม่ใช่ นิติกรรมเอกชนที่หากผิดสัญญาจะสามารถฟ้องศาลเพื่อบังคับได้ โดยการยุบสภาเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่สิ่งที่พรรคใดไปฟ้องบังคับหัวหน้าพรรคหรือรัฐบาลให้ทำได้
นายจุลพงศ์ย้ำว่า หากพรรคประชาชนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาล พรรคมีสิทธิตามกลไกรัฐธรรมนูญ เช่น การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือลงมติไม่สนับสนุนรัฐบาลในสภา แต่ไม่ใช่การไปยื่นร้องต่อศาลเพื่อยุบพรรคตามข้ออ้างของนักกฎหมายรายดังกล่าว พร้อมเปรียบเทียบว่าประเด็นนี้ ควรถกในห้องเรียนกฎหมาย มากกว่าจะนำมาใช้วิเคราะห์การเมือง เพราะไม่มีประโยชน์ใดต่อประชาชน
สำหรับกรณีที่นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์สื่อถึงประวัติส่วนตัวของนายณัฐวุฒินั้น นายจุลพงศ์กล่าวว่า ไม่ขอวิจารณ์ แต่ยืนยันว่านายศุภชัยเป็นคนที่ไม่พูดอะไรหากไม่มีหลักฐาน และตนรู้จักกันมากว่า 30 ปี
ทั้งนี้ นายจุลพงศ์แสดงความหวังว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะผู้รับเรื่อง จะพิจารณาประเด็นทางกฎหมายอย่างรอบคอบ ไม่ควรนำข้อกล่าวหาเรื่องจริยธรรม หรือล้มล้างการปกครอง มาเป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองระหว่างพรรค เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อใคร พร้อมเปรียบเปรยว่า “เหมือนไก่ในเล้าที่จิกกัดกันเอง เจ็บตัวทั้งคู่ แต่คนดูหัวเราะชอบใจ