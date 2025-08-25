ปลดล็อกพรบ.ธอส.แก้หนี้นอกระบบ ช่วยลูกค้า2หมื่นราย4หมื่นล.สกัดถูกฟ้อง

ธอส.รับลูก แนวทางคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ในกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หลังเจอหนี้นอกระบบฟ้องบังคับหลักประกันที่ติดภาระกับธอส.อยู่ เผยที่ดูแลอยู่ถึง 20,000 ราย กว่า 35,000-40,000 ล้านบาท หาช่องคณะกรรมการฯ ปลดล็อกธนาคารปล่อยกู้นอกเหนือสินเชื่อบ้านได้
สืบเนื่องจากที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ได้มีการเดินหน้าแก้ไขหนี้นอกระบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นมี สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมีข้อเสนอที่สำคัญและสามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย คือ การแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดย สามารถ ให้ธอส. ปรับกรอบอำนาจให้สามารถปล่อยกู้ “เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เป็นประโยชน์” แก่ลูกค้าที่มีวินัยการชำระหนี้ดี โดยยังยึดหลักบริหารความเสี่ยงเข้มข้น เช่น กำหนดสัดส่วนวงเงินกู้เพิ่มเทียบกับยอดผ่อนชำระที่คืบหน้าแล้ว และยังใช้สินทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน เพื่อตัดภาระหนี้ดอกเบี้ยสูง (เช่น หนี้นอกระบบ) ให้หมดไปเร็วขึ้น
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้บ้าน ต้องแยกเป็นสองส่วน โดยในส่วนของสินเชื่อใหม่(ลูกหนี้ใหม่) นั้น จากข้อมูลที่นำเสนอคณะกรรมการฯ ก็เข้าใจตรงกันว่า บ้านใหม่ชะลอตัวตัวลงจริง
ส่วนของ หนี้เดิม นั้น ทางคณะกรรมการฯ มีแนวทาง ให้ ธอส. ปล่อยสินเชื่อเพิ่มเพื่อแก้หนี้นอกระบบ แต่เนื่องจากลูกค้าติดหนี้นอกระบบ และจากปัญหาที่เราพบจริงๆ จะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ของธอส. ที่ชำระหนี้กับธนาคารตามปกติ และเกิดหยุดผ่อน ทำให้เราต้องเข้าไปติดตาม พบว่า ลูกหนี้เจอหนี้นอกระบบฟ้อง เช่น หนี้บัตรเครดิต มีการฟ้องดำเนินการทางคดี และหากศาลมีคำสั่งบังคับยึดทรัพย์ แต่หลักประกันบ้านอยู่ที่ธอส. ทำให้ตอนนี้ ธอส.มีหน้าที่เข้าไปค้านยึดหลักประกันจากการที่หนี้นอกระบบฟ้อง
“ เมื่อเป็นเช่นนี้ ลูกหนี้ก็ต้องหยุดผ่อนกับเรา ธอส.ก็พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่สูงลง ลูกหนี้ของเรา มีการผ่อนชำระกับธนาคารมาเป็นจำนวนมาก ภาระหนี้บ้านก็ได้ลดลงมาเยอะแล้ว และด้วยการผ่อนเกณฑ์ LTV เราสามารถปล่อยกู้เพิ่ม เพื่อให้ลูกหนี้ไปปิดหนี้นอกได้ แต่ด้วยหน้าที่ของ ธอส.ตามพ.ร.บ.ธอส. ปล่อยได้เฉพาะกู้เพื่อซื้อบ้าน–ที่อยู่อาศัย รวมถึงปลูก–ตกแต่ง–ซ่อมแซมเท่านั้น การจะปล่อยรายการที่นอกเหนือจากหนี้ เช่น สินเชื่อ ลิซซิ่ง ทำไม่ได้ ผิดพรบ.นี้ คือ มูลเหตุที่เราต้องมีการแก้ไข ตรงนี้ เป็นการแก้ไขหนี้เฉพาะธอส.เท่านั้น ปัจจุบัน มียอดหนี้ที่ดูแลอยู่ ประมาณ 20,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้เฉลี่ย 1.5 - 2 ล้านบาทต่อราย คิดเป็นมูลหนี้รวมประมาณ 3.5 หมื่นล้าน ถึง 4 หมื่นล้านบาท ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบ วิธีเดียว คือ การปรับโครงสร้างหนี้ ชะลอการชำระหนี้ออกไปก่อน เพื่อให้ลูกหนี้ไปเคลียร์หนี้อื่นให้จบ แล้วค่อยมาผ่อนดอกเบี้ยถูกๆกับธอส. ”นายกมลภพ กล่าวและว่า
การดำเนินแก้ไขพ.ร.บ.ธอส.เพื่อให้เร่งรัดให้ทันการแก้ไขหนี้นั้น เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยต้องผ่านความเห็นจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เข้าสู่สภา แต่ทั้งนี้ เราต้องดูว่า จะมีวิธีการอื่นหรือไม่ โดยจะมีการหารือกับคณะกรรมการฯก่อน.