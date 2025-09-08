“แรมโบ้” ฟาดเพื่อไทยหน้าอย่างหนา ไร้สปิริตการเมือง ขี้แพ้ชวนตี

“เสกสกล” จัดหนัก สส.เพื่อไทย น่าละอาย ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ขี้แพ้ชวนตี เข้าชื่อยื่อศาล รธน.วินิจฉัย MOA ภท.- ปชน. เหน็บคงผิดหวังที่อุตส่าห์ลดแลกแจกแถม หวังกลับมามีอำนาจ แต่พรรคส้มรู้ทัน เพราะเคยโดนหักหลังมาแล้ว ไม่หลงกลกับข้อเสนอยุบสภาทันที
วันที่ 8 กันยายน 2568 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้ อิสาน อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และอดีตกรรมการผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาฟาดกลับกรณีบรรดา สส.พรรคเพื่อไทย โดยการนำของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว พร้อม สส.พรรคเพื่อไทย ลงชื่อยื่นหนังสือถึงประธานสภา ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการทำ MOA ของนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ตกลงร่วมกันสนับสนุนลงคะแนนเลือกนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
นายเสกสกล กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าละอายใจที่สุดเป็นลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่ไม่ใช่คนมีน้ำใจนักกีฬาของ สส.พรรคนี้ ประเภทนี้ต้องเรียกว่า “ขี้แพ้ชวนตี” ไม่มีสปิริตในความเป็นสุภาพบุรุษของนักการเมืองที่มีน้ำใจเป็น นักกีฬาเลยสักนิด ตนอยากบอกว่า พฤติกรรมเยี่ยงนี้ ควรละอายฟ้าดิน หรืออับอายขายขี้หน้าประชาชนบ้าง
คงผิดหวัง และเสียใจอย่างมาก ที่พยายามปรับแผนลดแลกแจกแถมทุกอย่างเพื่ออยากกลับมามีอำนาจรัฐอีก แต่ สส.พรรคประชาชนรู้เช่นเห็นทัน ว่า พฤติกรรมคนพรรคนี้คบยากมากๆ เพราะเคยโดนต้มหักหลังมาแล้ว จึงไม่สนใจแผนหลอกลวงที่เสนอมาให้ เลือก นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี “ยุบสภา” ทันที ใครจะเชื่อ เด็กอนุบาลก็ไม่เชื่อ เข็ดหลาบกันทั่วหน้า
คงผิดหวัง และเสียใจอย่างมาที่พยายามปรับแผน ลดแลกแจกแถมทุกอย่าง แต่พรรคประชาชนรู้ทัน ว่า พฤติกรรมที่เคยโดนต้มหักหลังมาแล้ว จึงไม่สนใจแผนหลอกลวงที่เสนอ เลือกนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกฯใครจะเชื่อ หาเสียงขายนโยบายขายฝันหลอกต้มประชาชนไปวันๆ แต่ไม่เคยทำตามที่พูดหาเสียงไว้ ยิ่งบริหารบ้านเมืองยิ่งวุ่นวายจนประชาชนแนวชายแดนเดือดร้อนกันไปทั่ว เศรษฐกิจก็ตกต่ำเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดิน ประชาชนให้โอกาสแล้วก็ทำไม่ได้ตามที่หาเสียงไว้ จนมีม็อบออกมาม็อบขับไล่นายกฯของพรรคเพื่อไทย ยังไม่รู้ประสาอีกหรือ เขาสาปส่งกันทั้งแผ่นดินไม่อยากให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกแล้ว ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านนั่นแหละดีที่สุด เวลาหาเสียงก็ขายนโยบายขายฝันไปวันๆ หลอกต้มประชาชน
“ฝากถึง สส.คนที่เป็นแกนนำยื่นตรวจสอบเรื่อง MOA นี้ ว่า ประชาชนไม่ได้ดินแกลบกินหญ้า บรรดาลิ่วล้อของนายใหญ่คิดอะไรอยู่ หวังเอาใจนายใหญ่และลูกสาว เพื่อตอบแทนบุญคุณ ทางที่ดี เอาเวลาไปปลอบใจท่านอดีตนายกฯดีกว่า อย่ามาทำลายสมาธิรัฐบาลใหม่ ปล่อยให้ประชาชนที่กำลังรอความหวังจากนายกฯ คนใหม่ รัฐบาลใหม่ได้ทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผลพวงจากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้สร้างปัญหาไว้มากมาย ควรมีมารยาทมีสปิริตทางการเมือง ปล่อยเวลาให้นายกฯ อนุทิน ได้โชว์ผลงานสัก 4 เดือน จะได้ไหม นี่อะไรกันรัฐบาลนายกฯอนุทิน ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำงานเลย ไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ รัฐบาลนายกฯ อนุทิน ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำงานเลย กะจะเตะตัดขากันเสียแล้ว ไม่อายประชาชน ก็ส่องกระจกละอายหน้าตัวเองบ้างเถอะ อย่าต้องให้ประชาชนต้องออกมาด่าทอว่า พวกนักการเมืองสอพลอประจบนาย พวกนักการเมืองเห็นแก่ตัวหน้าอย่างหนา ไม่อายชาวบ้านจะด่าทอแบบนี้บ้างหรือประชาชนให้โอกาสบริหาร 2 ปี มีแต่ผลงานเละตุ้มเป๊ะ พวกลิ่วล้อเพื่อไทยไม่ละอาย แต่ผมอายประชาชนแทนพวกท่านจริงๆ ครับ” นายเสกสกล กล่าว