ผ่านไป 2 ยังเหลืออีก 4! ซีเจ มอร์ เดินหน้าสร้างประสบการณ์ “ครบ ถูก คุ้ม” จัดเต็มกันต่อกับ “ซูเปอร์แฟร์” ต่อเนื่องถึงสิ้นปี

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มอบประสบการณ์ความ “ครบ ถูก คุ้ม” มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความผูกพันที่อยู่คู่กับชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง ในฐานะซเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ได้แค่ “ตั้งอยู่” แต่ “อยู่ใกล้” และ “อยู่จริง” ในวิถีชีวิตของชุมชน ครบครันไปด้วยสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ควบคู่กับโปรโมชันที่ช่วยให้ผู้บริโภคสบายใจและสบายกระเป๋า
ครบรอบ 20 ปี เปิดพื้นที่แห่งความสุขและความสนุกด้วย “ซูเปอร์แฟร์” หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการครบรอบ 20 ปี คือกิจกรรม “ซูเปอร์แฟร์” ที่ออกแบบมาให้มอบประสบการณ์ความ “ครบ ถูก คุ้ม” ที่สัมผัสได้จริงสำหรับลูกค้าสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น มหกรรมสินค้าราคาพิเศษมากมายหลากหลายรายการ กิจกรรมลดแลกแจกแถมจากแบรนด์พันธมิตรที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดที่มอบความคุ้มค่าที่ไม่เหมือนใคร ทั้งกิจกรรมใบเสร็จลุ้นโชคจับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมกว่า 20 รางวัล อาทิ ทีวี ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า
กิจกรรมภายในงานมอบทั้งความสุขและความสนุกให้กับชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ฟรีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทย นำโดย ก้อง ห้วยไร่ พาราด็อกซ์ ไผ่ พงศธร ใบเตย & ธัญญ่า และต้นข้าว อาร์สยาม หญิงลี ศรีจุมพล และอีกมากมายที่จะมาสร้างสีสัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ จากโรงเรียนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถพิเศษบนเวทีใหญ่อีกด้วย และยังมีกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในครอบครัวอีกด้วย เช่น การแสดงมายากล เพ้นท์การ์ตูน ระบายสีปูนปลาสเตอร์ รวมถึงมุมสายไหมและป๊อปคอร์นแจกฟรี
ซีเจ มอร์ ไม่ได้มองว่า “ซูเปอร์แฟร์” เป็นเพียงกิจกรรมทางการตลาด แต่การจัดซูเปอร์แฟร์นั้นเป็นการตอกย้ำว่า ซีเจ มอร์ ไม่ใช่แค่เพียงซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน หากแต่คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่เคียงข้างชุมชนในชีวิตประจำวันที่พร้อมมอบทั้งความสุข ความคุ้มค่า และความใกล้ชิดกับชุมชนอย่างแท้จริง โดยยังคงเดินหน้าจัด “ซูเปอร์แฟร์” อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 6 จังหวัด 6 ครั้งทั่วประเทศ ได้แก่ นครปฐม, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, สมุทรปราการ, พิษณุโลก และอุบลราชธานี โดยขณะนี้ได้จัดไปแล้ว 2 จังหวัด คือ นครปฐม และชลบุรี
พบกับประสบการณ์ "ซูเปอร์แฟร์" แบบครบ ถูก คุ้ม ที่พร้อมมอบความสุขให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยงานครั้งถัดไปจะจัดขึ้นที่ ซีเจ มอร์ สาขาแยกหนองนิล จังหวัดสุราษฎร์ธานี