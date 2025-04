วางเป้ามหาสงกรานต์สองฝั่งโขงหนองคายสร้างรายได้เข้าพื้นที่ไม่ต่ำ 70 ล้านบาท

ค่ำวันที่ 13 เม.ย.68 ที่ลานพญานาคคู่ วัดลำดวน ริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.สนง.ททท.สำนักงานอุดรธานี ได้ร่วมกันเปิดงานมหาสงกรานต์สองฝั่งโขง แนวคิดการสร้างสรรค์และต่อยอดงานมหาสงกรานต์สองฝั่งโขงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นท่องเที่ยวในปี 2568โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดหนองคายมีวัฒนธรรมท้องถิ่นสองฝั่งโขงที่มีความสมดุล ทั้งความเป็นอยู่ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจัดงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ความสนุกสนาน วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ซึ่งงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งการค้า การท่องเที่ยวดีขึ้น ปีนี้คาดหวังในเรื่องการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในประเทศนางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานมหาสงกรานต์สองฝั่งโขงที่เลือกหนองคาย ซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาก ครั้งนี้เป็นการต่อยอดให้หนองคายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐมนตรีฯ ต้องการให้มีความเชื่อมโยงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าเที่ยว ความมุ่งหวังคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำเสนอเสน่ห์ไทย หนองคายมีครบทั้ง 5 must do in Thailand แบบที่มีความหลากหลาย มหาสงกรานต์สองฝั่งโขงจะเป็นจุดเริ่มต้นให้หนองคายดึงดูดนักท่องเที่ยว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่มากกว่า 50,000 คน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาทด้านนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้ทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนมาช่วยกันจัดงานให้สำเร็จด้วยดี สิ่งสำคัญคือความเป็นมิตรของชาวหนองคายที่จะทำให้ทุกคนได้มาเยี่ยมในครั้งต่อไป สร้างความภาคภูมิใจและเม็ดเงินอีกมหาศาล เชื่อว่าทุกคนที่มาเที่ยวจะประทับใจกับการต้อนรับของชาวหนองคายสำหรับกิจกรรมในงานมหาสงกรานต์สองฝั่งโขง จะมีกิจกรรมการแสดงของศิลปินดารานักร้อง เช่น อะตอม ชนกันต์, มีนตรา อินทิรา, อินสติ้ง, ปอ อรรณพ, หญิงลี ศรีจุมพล เป็นต้น มีอุโมงค์น้ำมนต์แสงเลเซอร์ 30 เมตร การแสดงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน และกิจกรรมอีกมากมาย งานจะมีไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย.นี้.