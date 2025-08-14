ซีเจ มอร์ พร้อมขนทัพศิลปิน นำโดย ก้อง-ห้วยไร่ และ ไผ่-พงศธร บุกเสิร์ฟความครบ ถูก คุ้ม ถึงชลบุรี กับงาน “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ฉลอง 20 ปี ซูเปอร์แฟร์”

วอร์มเสียงกรี๊ดให้พร้อม! ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เตรียมปลุกชลบุรีให้คึกคักยิ่งกว่าเดิม กับงาน “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ฉลอง 20 ปี ซูเปอร์แฟร์” ที่ขนทัพศิลปินเบอร์ใหญ่ระดับประเทศมาปรากฏตัวตรงหน้าคุณแบบตัวจริงเสียงจริงเรียกได้ว่า คิวทองชนคิวทอง เพราะความสนุกจะอัดแน่นตลอดทั้งวัน นำโดย ก้อง-ห้วยไร่ และ ไผ่-พงศธร สองศิลปินคุณภาพ ที่จะมาเสิร์พความมันส์พร้อมอารมณ์ซึ้งให้สุดหัวใจ ตามด้วยธัญญ่า และ ใบเตย อาร์สยาม สองสาวพลังแซ่บ ที่แค่ก้าวขึ้นเวทีก็สะกดทุกสายตา และปิดท้ายด้วย พาราด็อกซ์ ที่จะมาเติมสีสันให้เวทีร้อนแรงยิ่งขึ้น ครบทุกแนว ครบทุกอารมณ์ จะเต้น จะโยก จะอิน จะมันส์ ก็มีให้หมดในวันเดียว งานนี้เข้าฟรี!
ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะในงานยังมีของแจก กิจกรรมสนุก ๆ และโปรโมชันช้อปปิ้งสุดคุ้ม ที่ใครได้ไปต้องมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอน!
แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ซีเจ มอร์ สาขาตลาดอุดมกิตติ์ 2 จังหวัดชลบุรี งานนี้! ชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ห้ามพลาดเด็ดขาด!