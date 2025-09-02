สภาทนายความส่อวุ่น!”วิเชียร“ยื่นร้องปธ.กก.มรรยาท ให้จัดเลือกตั้งนายกสภาทนายความใหม่

สภาทนายความเดือด ”วิเชียร ชุบไธสง" ยื่นร้องปธ.กก.มรรยาท ขอให้เลือกตั้งนายกสภาทนายความใหม่ อ้างคลิป-หลักฐานละเมิดข้อบังคับ 12 ข้อ อาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใส -ไม่ยุติธรรม
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ น.ส.ศรินทร เรืองวัฒนะวานิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งเป็นคณะของ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในฐานะ ผู้สมัครนายกหมายเลข 3 และกรรมการสภาทนายความหมายเลข 25-46 ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ เพื่อให้พิจารณาการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยขอระงับการประกาศผล และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ด้วยเหตุผลว่ากระบวนการเลือกตั้งไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม
โดยพบข้อบกพร่องสำคัญ 12 ประการที่กระทบต่อความสุจริตและความเสมอภาคในวิชาชีพรวมทั้งปัญหาด้านความเป็นกลางของผู้ดูแลการเลือกตั้ง ระบบการนับคะแนน การควบคุมพื้นที่ และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทั้งนี้เพื่อผดุงเกียรติองค์กรและรักษาความไว้วางใจจากสังคม ประกอบด้วย
1.การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งที่ไม่เป็นกลาง ขัดต่อหลักความยุติธรรมในการเลือกตั้งอย่างร้ายแรง (ตามข้อบังคับข้อ19)
2.การจัดทำและประกาศบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งบกพร่องและส่อไปในทางทุจริต (ตามข้อบังคับข้อ 22)
3.การเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับสภาทนายความและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจัดทำบัญชีรายชื่อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเจตนาให้ผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดได้เปรียบผู้สมัครรายอื่น (ตามข้อบังคับข้อ 23)
4. การละทิ้งหน้าที่และปฏิบัติการโดยไม่เท่าเทียมต่อผู้แทนผู้สมัคร (ตามข้อบังคับข้อ 38)
5. การเปิดการลงคะแนนหลังเวลา 9.00 น.และความไม่เป็นระเบียบและสร้างความวุ่นวายและเสียหายต่อกระบวนการประชาธิปไตยและการลงคะแนนอย่างร้ายแรง (ตามข้อบังคับข้อ 39 และข้อ 41 วรรค 2)
6. การดำเนินการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่บกพร่องและขัดต่อข้อบังคับ (ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2)
7. การทอดทิ้งหน้าที่ในการควบคุมพื้นที่เลือกตั้งและเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตอย่างชัดแจ้ง (ตามข้อบังคับข้อ 49)
8. การนับคะแนนขัดต่อหลักการป้องกันการทุจริต ไร้ความโปร่งใสอย่างร้ายแรงและขัดต่อข้อบังคับ (ตามข้อบังคับข้อ 55)
9. การปล่อยปละละเลยให้มีการฝ่าฝืนระเบียบและประกาศกำหนดของกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
10.ระบบรายงานผลการนับคะแนนขาดความน่าเชื่อถือและมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอย่างผิดปกติ
11.มีการให้เงินตอบแทนเพื่อให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดี ขัดต่อการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย นำความเสื่อมเสียมาสู่องค์กรอย่างร้ายแรง และเป็นการผิดต่อข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความข้อ 18 อย่างชัดเจน
12.ผู้สมัครนายกขาดคุณสมบัติตามมาตรา 35(4) แห่งพ.ร.บ.ทนายความ เนื่องจากผู้สมัครนายกและกรรมการสภาทนายความต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
คณะดร.วิเชียร ชุบไธสง มีความประสงค์ที่จะให้การเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีของการเลือกตั้งสภาวิชาชีพ และไม่ต้องการให้สังคมมองภาพลักษณ์ของสภาทนายความไปในทางที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติคุณ จึงจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ได้สร้างบรรทัดฐานที่ดีงามให้แก่สภาทนายความต่อไป
ดร.วิเชียร ชุบไธสง ระบุเพิ่มเติมว่า การที่คณะของ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ได้ยื่นเรื่องต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ และผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความนั้น หาใช่การประพฤติในลักษณะ “ขี้แพ้ชวนตี” หรือการคัดค้านผลการประกาศรับรองการเลือกตั้งไม่ หากแต่เป็นการเสนอข้อเท็จจริงอันมีมูล เนื่องด้วยทั้ง 12 ประเด็นที่ได้ยกขึ้นในหนังสือดังกล่าว ได้มีการแนบหลักฐานเป็นรูปภาพและคลิปวิดีโอประกอบอย่างครบถ้วน พร้อมระบุข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกละเมิดในแต่ละกรณี อันเป็นประเด็นสำคัญที่สมควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขก่อนการรับรองผลการเลือกตั้ง
ในฐานะนักกฎหมาย เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่อาจเพิกเฉย หากแต่ต้องร่วมกันธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งการเลือกตั้งของสภาทนายความ ให้ดำเนินไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ คณะของเรายังคงเคารพต่อความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่แตกต่างกัน