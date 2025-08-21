กมธ.นิรโทษเปิดทางถกแก้ 112 หลังคุย 3 ชม.ไร้ข้อสรุป 28 ส.ค.โหวตชี้ชะตา ปชน.อ้างอย่าปิดโอกาสเด็ก

กมธ.นิรโทษฯ เปิดทางถกแก้ ม.112 หลังประชุมยาว 3 ชั่วโมงยังไร้ข้อสรุป “ณัฐวุฒิ” นัด 28 ส.ค.โหวตชี้ชะตา หวังปลดชนวนความขัดแย้ง “พนิดา” ย้ำ เด็ก-เยาวชนไม่ควรถูกปิดโอกาสนิรโทษกรรม
วันนี้ (21 สิงหาคม) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสร้างสังคมสันติสุข พ.ศ… สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นประธานกมธ.ฯ วาระพิจารณามาตรา 3 ว่าด้วยไม่นิรโทษกรรมให้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งที่ประชุมได้ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมงในการพิจารณา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะแก้ไขอย่างไร
ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะมีการนัดประชุมนัดถัดไปในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 13.00 น. โดยขออนุญาตว่า เมื่อเปิดประชุมจะขอลงมติมาตรา 3 ทันที เพื่อพิจารณาต่อในมาตรา 4 เนื่องจากวันนี้มีการพูดคุยกันอย่างละเอียดครบถ้วนแล้ว
นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ โฆษกกมธ.ฯ เผยถึงการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อความเดิมในมาตราดังกล่าว และมีการเสนอแนวคิดต่างๆ ว่าแม้จะนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ได้ ก็จะพยายามหาวิธีการอื่น เพื่อช่วยบรรเทาความขัดแย้ง เพราะเป้าหมายสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการสร้างเสริมสังคมสันติสุข เหมือนเป็นการเปิดประตูมาตรา 112 ที่เป็นความขัดแย้งของสังคม จะแก้ไขปัญหาอย่างไร อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีการระมัดระวังที่จะแก้ไขไม่ให้ขัดต่อหลักการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการตีตกกฎหมายหรือนำกฎหมายไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
“ในที่ประชุมมีการพูดถึงแนวทางต่างๆ มากมาย เช่น หากนิรโทษกรรมมาตรา 112 ไม่ได้ จะมีลดโทษได้หรือไม่ หรือบรรเทาโทษ หรือปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งกมธ.จะต้องมีการหารือกันต่อไป“ นายวีรพัฒน์ กล่าว
ด้านน.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะโฆษก กมธ.ฯ กล่าวว่า สำหรับมติที่ประชุมให้ปรับแก้ข้อความในมาตรา 3 คือ 12 ต่อ 11 เสียง ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาว่าจะปรับแก้ในรูปแบบใด โดยในที่ประชุมวันนี้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเสนอข้อเสนอไว้ 4-5 ข้อเสนอ เช่น ต่อท้ายมาตรา 3 ว่ามิให้บังคับใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นต้น ย้ำว่ามาตรา 3 ยังไม่จบต้องมีการพิจารณากันอีกครั้ง
น.ส.พนิดา กล่าวต่อว่า สิ่งหนึ่งที่ที่ประชุมเห็นตรงกันคือเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีจำนวนมาก ไม่ได้คิดร้ายกับประเทศนี้ เพียงแค่เห็นต่างกับผู้มีอำนาจเท่านั้น ซึ่งข้อยกเว้นของมาตรา 3 อาจทำให้ปิดโอกาสในการได้รับนิรโทษกรรม