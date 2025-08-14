"อิ๊งค์" เข้าสภาวันที่ 2 ตอบสั้นๆ 21 สิงหาฯ วันเกิดพอดี หลังสื่อถามไปศาล รธน.ด้วยตัวเองหรือไม่

“แพทองธาร”เข้าสภาฯ วันที่ 2 เลี่ยงตอบ หลังสื่อซักไปชี้แจงศาล รธน.ปมคลิปเสียงคุย “ฮุน เซน” ด้วยตัวเองหรือไม่ บอกสั้นๆ 21 สิงหาคมเป็นวันเกิดพอดี
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 14 ส.ค.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2569 วาระ2และ3เป็นวันที่สอง ซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีบรรดารัฐมนตรีและสส. ของพรรคมารอรับเช่นเดิม
โดยผู้สื่อข่าวพยามสอบถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม 2 ปากในวันที่ 21 สิงหาคมนี้จะเดินทางด้วยตัวเองหรือไม่ และจะให้ความมั่นใจกับประชาชนและสส. ของพรรคหรือไม่ว่าจะอยู่สู้จนวินาทีสุดท้าย โดยนางสาวแพทองธาร ตอบเพียงว่า “ 21 สิงหาคมเป็นวันเกิดพอดี ”
ส่วนจะไปด้วยตัวเองหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามต่อว่า ถามเพื่อให้ได้คำตอบแต่เหตุใดนายกฯจึงไม่ตอบคำถามให้ชัดเจน และกังวลหรือไม่ที่จะต้องไปด้วยตัวเอง แต่นางสาวแพทองธารยังคงนิ่ง ไม่ตอบคำถาม โดยหันไปพูดคุยกับนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มารอรับ และเดินขึ้นห้องไปด้วยกัน