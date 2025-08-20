ศาลอาญานัดพิพากษาแกนนำ นปช.ชุมนุมขับไล่รัฐบาล"มาร์ค-อภิสิทธิ์" เมื่อปี 2552

ศาลอาญานัดพิพากษา"วีระ มุสิกพงศ์ "กับพวกแกนนำ นปช.10 คน มั่วสุมชุมนุมขับไล่รัฐบาล"มาร์ค-อภิสิทธิ์" ปิดทางเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาลและบุกบ้านพัก"ป๋าเปรม"เมื่อปี 2552
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 20 ส.ค.) ที่ห้องพิจารณา909 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี นปช.ก่อความวุ่นวาย หมายเลขดำอ.968/2561ที่อัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายวีระกานต์ หรือวีระ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (ปธ.นปช.) พร้อมแกนนำ นปช. คนอื่นๆ รวม 10 คนเป็นจำเลย 1-10 ในความผิด ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ,ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548
กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 9 เม.ย. 2552 พวกจำเลยร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปิดทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ รวมถึงมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกไปยังบ้านพัก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี(ขณะนั้น) เพื่อกดดันให้ พล.อ.เปรม พร้อมด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ลาออกจากองคมนตรีรวมทั้งการปิดล้อมสถานที่ราชการสำคัญๆหลายแห่งใน กทม .
สำหรับจำเลยทั้ง 10 คนประกอบด้วย
1.นายวีระกานต์ หรือวีระ มุสิกพงศ์
2.นายจตุพร พรหมพันธุ์
3.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
4.นพ.เหวง โตจิราการ
5.นายสิระ หรือสรวิชญ์ พิมพ์กลาง แกนนำคนเสื้อแดง จ.สกลนคร
6.นายนายณรงศักดิ์ มณี
7.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
8.นายพิพัฒน์ชัย หรือสมชาย ไพบูลย์
9.นายพายัพ ปั้นเกตุ
10.นายพงศ์พิเชษฐ์ หรือพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
ทั้งนี้จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการปะะกันตัวระหว่างสู้คดี วงเงินคนละ 2 แสนบาท โดยวันนี้จะเดินทางมาฟังคำพิพากษา