“เขากระโดง” ทัพ “ชิดชอบ” ดิ้น-สู้-ฟาด "ภูมิธรรม" ไม่สำคัญเท่าความจริง! ** แห่แชร์...เห็นด้วย ‘ปานเทพ’ เสนอต่ออายุราชการ “แม่ทัพภาค 2”

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “เขากระโดง” ทัพ “ชิดชอบ” ดิ้น-สู้-ฟาด "ภูมิธรรม" ไม่สำคัญเท่าความจริง!
ศึกทวงคืน “เขากระโดง” ระหว่างรัฐบาล กับพรรคภูมิใจไทย ตอนนี้ต้องบอกว่าดุเดือดยิ่ง
เพราะหลังจาก “ภูมิธรรม เวชยชัย” รักษาการนายกฯ และรมว.มหาดไทย และ “เดชอิศม์ ขาวทอง” รมช.มหาดไทย ที่กำกับดูแล กรมที่ดิน ลั่นวาจาว่าจะเดินหน้าเพิกถอนเอกสารสิทธิ ที่ใครๆ ก็รู้ว่า “ตระกูลชิดชอบ”ครอบครองอยู่มิใช่น้อยนั้น
แน่นอนว่า “เนวิน ชิดชอบ” เจ้าของพรรคภูมิใจไทยตัวจริง ย่อมดิ้นสู้สุดฤทธิ์ สั่งระดมกำลังเปิด “วอร์รูม” ทุกรูปแบบทั้งบนดิน-ใต้ดิน เพื่ออ้าง “ความชอบธรรม”
ในเครือข่ายนี้รวมไปถึงขุดเอา “นิพนธ์ บุญญามณี” อดีต รมช.มหาดไทย ที่เคยกำกับดูแลกรมที่ดิน ผู้ที่บุญคุณต้องตอบแทน กับ “เนวิน” ออกมาด้อยค่า “ภูมิธรรม”และคู่แค้นเก่า อย่าง“เดชอิศม์” ในทำนอง ไม่รีบออกมาพูด หรือสั่งการ ควรศึกษาเอกสารข้อมูลให้ชัดเจน เพราะมีเอกสารข้อมูลจำนวนมาก และไม่ควรตัดใจแก้ปัญหาด้วยอารมณ์
แถมยกตน ว่าสมัยเป็น รมช.มหาดไทย ปัญหาที่ดินเขากระโดง พระราชกฤษฎีกาไม่ได้กำหนดแนวเขตชัดเจน และที่ผ่านมา การรถไฟฯ ไม่ได้ชี้แนวเขตที่ชัดเจน กรมที่ดินจึงไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนออกสารสิทธิ์ได้ เพิกถอนเฉพาะชาวบ้าน 35 ราย ที่ศาลฎีกาสั่ง ส่วนอีก 900 กว่าราย ไม่ได้มีการกำหนดมีการฟ้องร้อง ไม่มีการกำหนดแนวเขตที่ชัดเจน ที่ผ่านมากรมที่ดิน ได้ออกโฉนดให้ชาวบ้านตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าจะให้เพิกถอนต้องมีคำสั่งศาล ไม่เช่นนั้นอธิบดีกรมที่ดินจะถูกฟ้อง ที่ผ่านมามีอธิบดีกรมที่ดิน 2 คน ขอย้ายตัวเอง เพราะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของฝ่ายการเมืองได้
แล้วมาข่มท่านต่อด้วยว่า การดำเนินการปัญหาที่ดินเขากระโดง มีความซับซ้อน ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นจะถูกฟ้องได้ จะทำตามอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้
สอดคล้องกับการดึงเอาตัวละครอย่าง “นิพนธ์” ก็มีการนำเข้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “เอกสารสิทธิ์” และหยิบเอาประเด็น “แผนที่” ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ไม่ได้แสดงเข้าสู่โลกออนไลน์ให้ดูน่าเชื่อถือ
ดังจะเห็นสงครามข่าวที่ออกมา เผยว่า “กรรมการ มาตรา 61” ของกรมที่ดิน ทั้งสองชุดปี 2552 และ ปี 2567 ระบุว่า เพิกถอนที่ดินเขากระโดงไม่ได้ เพราะ รฟท. รับเองว่า ไม่มีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา เพราะ ค้นหาไม่พบด้วยเวลาล่วงเลยมา 85 ปีแล้ว แต่ใช้แผนที่ทหารแทน ส่วนข้อต่อสู้ศาลฎีกา และศาลปกครองของ รฟท. ก็ใช้หลักฐานของกลุ่มสมัชชาคนจนปี 2539 แทน
เรียกว่า เพราะ รฟท. ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินได้ กรมที่ดินจึงไม่อาจเพิกถอนสิทธิ์ได้
ล่าสุด ยังเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าเป็น “แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)” เลขที่ 1180 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงวันที่ 27 พ.ค. 2498 โดย “นายไสว นิมนวล” สบท. ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งครอบครองพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ 5,083 ไร่ ต่อกรมที่ดิน โดยระบุในช่องสาเหตุการได้มาว่า “พระราชกฤษฎีกา” แต่ไม่ปรากฏ วัน เดือน และปี ที่ได้มา และระบุสภาพที่ดินเป็น “ทางรถไฟ”
นัยยะเพื่อจะบ่งบอกว่า ส.ค.1 เป็นเพียงการแจ้งครอบครองเพื่อทำประโยชน์ ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
แถมการแจ้งดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากกรมที่ดินประกาศให้ราษฎรที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2497 มาจดทะเบียนแจ้งสิทธิ ซึ่งประชาชนจำนวนมาก ในพื้นที่เขากระโดงได้แจ้ง ส.ค.1 ไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2497 ก่อน รฟท.จะมายื่นในปี 2498
ประเด็นนี้ปฏิบัติการข่าว หรือ "ไอโอ" ของค่ายสีน้ำเงิน ตั้งข้อสังเกตว่า หาก รฟท. มีกรรมสิทธิ์มาตั้งแต่ปี 2462 ตามที่อ้าง เหตุใดต้องมาขอจด ส.ค.1 ซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายออกแบบมาเพื่อราษฎร และเหตุใดจึงไม่สามารถระบุ วัน เดือน และปี การได้มาของสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาที่อ้างได้อย่างชัดเจน
นี่ก็เป็นปฏิบัติการข่าว จากวอร์รูมที่พรรคภูมิใจไทย พยายามกรูออกมาตอบโต้
ขณะที่อีกฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐ ณ เวลานี้ทั้ง "ภูมิธรรม" ฝ่ายแดง และ “เดชอิศม์” ปชป.พรรคร่วม ก็โนสน โนแคร์ แม้จะถูกมองเป็น "เกมการเมือง"
สาธุชนและคอการเมืองทั้งหลาย เห็นฝุ่นคละคลุ้งสองฝ่ายประจัญบานกันแบบนี้แล้วอาจจะมีปวดศีรษะ เวียนหัว ตกลงว่า ศึกนี้จะไปจบลงตรงไหน ?
ต้องบอกว่า ตั้งสติแล้วไล่ดูสตอรี่ ที่ความจริงมีหนึ่งเดียว! จะช่วยได้
เรื่องนี้ ศาลปกครองกลางพิพากษาแล้ว “เนวิน” ไม่อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด คดีจึงถึงที่สุดแล้วว่า ที่ดินบริเวณเขากระโดงทั้ง 5,083 ไร่ รวมบ้านเนวิน และ สนามฟุตบอล สนามแข่งรถ อยู่ในที่ดินรถไฟ
สิ่งที่“นิพนธ์”พยายามช่วยแก้ต่างยกตนมาข่มฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า ความเป็นจริงนี้เป็นสิ่งที่ บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ได้ใช่หรือไม่? เป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมใช่หรือไม่ ?
ที่ดินของการรถไฟบริเวณเขากระโดง เป็นที่ดินของรัฐ เมื่อเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ แจ้งให้ออก แล้วเพิกเฉยไม่ออก มีความผิดตาม ป.ที่ดิน มาตรา 9 ประกอบมาตรา 108 ทวิ ใช่หรือไม่ ?
ส่วนสงครามข่าวที่ปล่อยออกมาเป็นระลอก กรณีเอกสารโน่น นี่ เรื่องนี้ก็พิสูจน์ทราบได้ไม่ยาก
ถามว่า ปี 2552 ที่กรมที่ดิน และ “กรรมการมาตรา 61” ระบุว่า เพิกถอนสิทธิไม่ได้ เพราะการรถไฟฯไม่มีแผนที่ ใครคุม มหาดไทย และ คมนาคม ?
กระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น คือ “เชาวรัตน์ ชาญวีรกูล” พ่อของ “เสี่ยหนู” อนุทิน และ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” น้องชายเนวิน เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ส่วนกระทรวงคมนาคม ต้นสังกัดกำกับดูแลการรถไฟฯ ก็เป็น “โสภณ ซารัมย์” คนของเนวิน จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายว่า การสั่งผู้บริหารการรถไฟให้ตอบกรรมการฯ ไปแบบนั้น
แต่ขอให้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในการสู้คดีของการรถไฟ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้ง 2 ฉบับปี 2560 /2561 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 (ปี 2563) คำพิพากษาศาลปกครอง (ปี 2566 ) การรถไฟ ไม่ได้อ้างแค่ภาพถ่ายกรมแผนที่ทหาร ปี 2465 เท่านั้น ยังมีแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟ ปี 2465 ด้วยซึ่งถือเป็นพระบรมราชโองการ เพราะ ณ ตอนนั้นยังไม่มีแผนที่แนบท้ายเหมือนพื้นที่อื่นๆ
ส่วนปี 2567 การรถไฟตอบไปแค่ว่า ไม่มีแผนที่แนบท้าย มีแต่แผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟปี 2465ที่ใช้ในการต่อสู้คดีที่ศาล และ ศาลใช้เป็นคำพิพากษา!
เน้นว่า แผนที่นี้อยู่ในคำพิพากษาด้วย ส่วนคนที่สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐตอบที่ขัดกับคำพิพากษาจะเป็นคนประเภทไหน !?ก็ลองตรองกันดูได้
สรุปว่า ศึกเขากระโดงน่าจะยังไม่จบลงง่ายๆ ตราบเท่าที่ "ชิดชอบ" ไม่ยอม และฝ่ายแดง เดินหน้าตามที่ลั่นวาจา...แต่ “เนวิน” จะดิ้น-สู้-ฟาด “ภูมิธรรม-เดชอิศม์” จะทำเพื่อสางแค้นตามนายสั่งอย่างไร ก็ไม่สำคัญเท่าความจริง
++ แห่แชร์...เห็นด้วย ‘ปานเทพ’ เสนอต่ออายุราชการ “แม่ทัพภาค 2”
เพราะภารกิจสำคัญของ “แม่ทัพกุ้ง” พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ในการบัญชาการรบ เพื่อทวงคืนและปกป้องดินแดน ที่ฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามายึดครอง ตลอดแนวชายแดน จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ยังไม่เสร็จเรียบร้อย แต่ แม่ทัพกุ้ง จะเกษียณอายุราชการ ในเดือนก.ย.68 นี้
“อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน จึงได้โพสต์เฟซบุ๊ก เรียกร้องให้มีการต่ออายุราชการ “แม่ทัพกุ้ง” โดยระบุว่า “ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึก”
“ขอเรียกร้องให้ “ต่ออายุราชการ” ท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ใครเห็นด้วยช่วยแสดงพลังกดไลค์ และแชร์ ถึงความต้องการนี้ด่วน”
หลังจาก “อาจารย์ปานเทพ” โพสตข้อความนี้ผ่านไป 5 ชม. ปรากฏว่า ในโซเชียลฯ มีการแชร์ข้อความนี้ออกไปถึง 7.6 พันครั้ง รวมทั้งมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างคึกคัก มาถึง 1.4 หมื่นความเห็น ซึ่งส่วนใหญ่ บอกว่า เห็นด้วย...พร้อมแสดงความเห็นประกอบ อาทิ
เพราะถ้าคนเปลี่ยน นโยบายและแผนการต่างๆก็จะถูกเปลี่ยน...อยากให้ทำภาระกิจทวงคืนพื้นที่ของประเทศให้สำเร็จก่อนครับ อย่าให้ผู้ที่ไม่หวังดีกับประเทศ ต่อหน้าพูดดี หลับหลังขายชาติ มากดดันให้เสียกำลังใจนะครับ... คนดี ควรสืบทอดเจตนารมณ์ไว้ คนไม่ดีต้องกำจัดให้หมด อย่าให้คนไม่ดีมาไล่คนดีออกไปนะครับ...
...เห็นด้วยค่ะ คิดว่าท่านแม่ทัพภาค 2 คนนี้ ท่านมาถูกทางแล้วค่ะ ประชาชนคนไทยเชื่อมั่น และมั่นใจในการนำทัพของท่านที่กล้าชนกับทุกอย่างที่ไม่ถูกไม่ควรอย่างจริงใจ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านไปต่อให้มันจบที่รุ่นเราค่ะ ...
ขณะที่ “ภูมิธรรม เวชยชัย” รักษาการนายกรัฐมนตรี เห็นว่า การต่อสู้ และการปกป้องอธิปไตย มีทั้งหมดหลายกองทัพ และหลายคน การต่ออายุราชการ ต้องไปดูระเบียบ เพราะยังมีรองแม่ทัพ และมีหลายๆคนอยู่ แม้เราจะมีความเชื่อมั่นว่าแม่ทัพภาคที่ 2 มีความสามารถ แต่ก็ต้องให้กองทัพเป็นผู้พิจารณา ถ้าทางกองทัพเขาเห็นความจำเป็นก็คงเสนอเรื่องขึ้นมา
แต่ระเบียบของกองทัพ เรื่องการต่ออายุราชการ ไม่น่าจะมี ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการกองทัพ ถ้าไปทำให้ผิดเพี้ยนไป ก็จะมีปัญหาอีก ผมคิดว่าระบบมันดีอยู่แล้ว ต้องให้ระบบมันเดินไป
แม้จะพูดแบบอ้อมๆ โดยโยนเรื่องไปให้ “พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์” ผู้บัญชาการทหารบก แต่สรุปใจความว่า “ภูมิธรรม” ไม่เห็นด้วย
สำหรับ “พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์” กับ “พล.ท.บุญสิน พาดกลาง” นั้นเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ตท.26 รับรู้กันว่าเป็น “ทหารของพระราชา” ไม่ใช่สาย “บูรพาพยัคฆ์” ของกลุ่ม 3 ป.
และถ้าจะถามว่า ในอดีตเคยมีการต่ออายุราชการนายทหาร หรือไม่ ก็ตอบบว่า มี
ไม่ว่าจะเป็น จอมพลถนอม กิตติขจร , จอมพลประภาส จารุเสถียร, พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ. อาทิตย์ กำลังเอก เคยต่ออายุราชการมากันทั้งนั้น
สำหรับ รองแม่ทัพภาค 2 ที่จ่อคิวรอ “แม่ทัพกุ้ง” เกษียณ เต็ง 1 คือ “พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์” รองแม่ทัพภาค 2 และ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2. (ตท.26) ซึ่งเป็นเพื่อร่วมรุ่น ตท.26
หาก“พล.ต.วีระยุทธ” ขึ้นเป็นแม่ทัพภาค 2 ก็อาจแต่งตั้งให้ “พล.ท.บุญสิน” มาเป็นที่ปรึกษาฯ ทำช่วยทำงานต่อได้
แต่ถ้ามีการแทรกแซงจาก “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาการรมว.กลาโหม ซึ่งเป็นคนของ “ลุงตู่” เข้ามาล้วงลูก ก็จะกลายเป็นว่าทั้ง แม่ทัพภาค 1 แม่ทัพภาค 2 ล้วนเป็นคนใน “สายลุงตู่” สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ก็วนลูป กลับไปที่เดิมแน่
ก็เห็นๆ กันอยู่ ขณะที่ แม่ทัพภาค 2 เปิดฉากรบ แทนที่แม่ทัพภาค 1 จะช่วยตีขนาบ ในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ให้เขมร ต้องแบ่งกำลังมาต้าน แต่ก็ไม่ จนมีเสียงนินทาอื้ออึงว่ามีผลประโยชน์ร่วมหรือไม่
ที่สำคัญคือ ถ้าแม่ทัพภาค 2 คนใหม่ ได้คนในสายลุงตู่ ขึ้นมา ก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นคนของ“ทักษิณ”
เพราะรู้ๆ กันอยู่ ว่า “ลุงตู่” กับ “ทักษิณ” เขาพวกเดียวกัน !!