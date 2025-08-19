VVIP “ทั่นเดชอิศม์” จะลงเครื่อง ขึ้นเครื่อง ต้องมีนายอำเภอ คอยรับ คอยส่ง!? ** ไม่หนี-ไม่ออก!? "หลวงพ่ออลงกต" ขอดูอนาคต

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ VVIP “ทั่นเดชอิศม์” จะลงเครื่อง ขึ้นเครื่อง ต้องมีนายอำเภอ คอยรับ คอยส่ง!?
เป็นเรื่องฮือฮา ต้อนรับวันจันทร์ เมื่อปรากฏข่าว พร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือด่วนของทางราชการ วันที่ 17 สิงหาคม 2568 ลงนามโดย “โชตินรินทร์ เกิดสม” ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถึง นายอำเภอ ทั้ง16 อำเภอ ของจ.สงขลา ให้ผลัดเวรกันมารอต้อนรับ–ส่ง “เดชอิศม์ ขาวทอง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ที่สนามบินหาดใหญ่ ทุกสัปดาห์ พร้อมเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ไว้เสิร์ฟ ด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นความเจ้ายศเจ้าอย่างของ “ทั่นเดชอิศม์” ที่ส่งสัญญาณมา หรือเป็นความตั้งใจ “เชลียร์นาย” ของ “ผู้ว่าฯโชตินรินทร์” ตามสไตล์สิงห์มหาดไทย
แต่คนที่เห็นข่าวนี้ ต่างร้องโอ้โฮ ... มันต้องขนาดนี้กันเลยหรือ ?
เมื่อเรื่องราว พร้อมหนังสือที่มีตราครุฑหราอยู่หัวกระดาษ ถูกแชร์ออกไปในโซเชียลฯ “ผู้ว่าฯโชตินรินทร์” ก็รีบออกมาปฏิเสธว่า ตนเองไม่ได้เซ็นคำสั่งนี้ นี่เป็นหนังสือปลอม เพราะในวันที่ 17 สิงหาคม 2568 นั้น ตนมีภารกิจถึง 3 งาน ไม่ได้ลงนาม หนังสือคำสั่งดังกล่าว พร้อมบอกถึงข้อสังเกตว่า การออกหนังสือให้นายอำเภอ ต้องออกจากที่ทำการปกครองจังหวัด
“ต้องให้หน่วยงานที่ออกหนังสือตรวจสอบว่ามีการปลอมแปลงหนังสือคำสั่งฉบับดังกล่าวหรือไม่ ใครเป็นคนออก ส่วนลายเซ็นนั้น เหมือนลายเซ็นผมจริงๆ เมื่อผมไม่ได้เซ็น ก็ถือว่าเป็นโมฆะ จะให้สมบูรณ์ ก็ต้องให้ผมรับรองว่า ผมสั่งดำเนินการจริง” ผู้ว่าฯ โชตินรินทร์ ยืนยัน พร้อมทั้งท้ายว่า นี่ไม่ใช่วิธีที่ตนปฏิบัติแน่นนอน
หลัง “ผู้ว่าฯโชตินรินทร์” ออกมาโบ้ยว่าเป็นหนังสือปลอม... ไม่เคยคิดสั่งการให้นายอำเภอปฏิบัติเช่นนี้
ปรากฏว่า ในโซเชียลฯ ก็มีการแชร์ข้อความในกลุ่มไลน์ของ ปลัดอำเภอ (ฝ่ายปกครอง) จังหวัดสงขลา ที่มี นายอำเภอ ในจังหวัดสงขลา หลายคน ยืนยันว่ามีการสั่งการจริง !!
โดยปลัดจังหวัดสงขลา แจ้งเรื่องดังกล่าวว่า...
เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีดำริ ให้แต่ละอำเภอ ร่วมต้อนรับ-ส่ง มท.3 ที่สนามบินหาดใหญ่ เป็นรายสัปดาห์
โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ ตามลำดับอำเภอ ดังนี้ 1. อ.เมืองสงขลา 2. อ.หาดใหญ่ 3. อ.สะเดา 4. อ.จะนะ 5. อ.นาทวี 6.อ.เทพา 7. อ.สะบ้าย้อย 8. อ.ระโนด 9. อ.สทิงพระ 10. อ.กระแสสินธุ์ 11. อ.สิงหนคร 12. อ.รัตภูมิ 13. อ.ควนเนียง 14. อ.บางกล่ำ 15. อ.นาหม่อม 16. อ.คลองหอยโข่ง
ข้อความในกลุ่มไลน์ดังกล่าว ยังแจ้งให้นายอำเภอคลองหอยโข่ง ช่วยประสานกำหนดการแต่ละสัปดาห์ ให้แต่ละอำเภอทราบ ทางกลุ่มไลน์นี้ด้วย โดยมีนายอำเภอเข้ามาตอบหลายคน ว่า “รับทราบ”
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ “ทั่นเดชอิศม์” รมช.มหาดไทย เป็น สส.สงขลา ต้องเดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ - สงขลา เป็นประจำแทบทุกสัปดาห์
ขณะที่ “มท.อ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาการนายกรัฐมนตรี พอรู้ข่าว ก็ได้สอบถามไปว่า มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น เพราะในช่วงที่ตนเอง เป็นรมว.มหาดไทย มีนโยบายที่ชัดเจน และได้พูดไปแล้ว่า ไม่ต้องมาเดินตามต้อนรับ อธิบดีทุกกรม ไม่ต้องมาเดินตาม ยกเว้นคนที่มีปัญหา หรือมีเรื่องงานที่ต้องคุยกัน
จึงได้สั่งการไปทางปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ไปหามาว่า ใครผิด แล้วรายงานมาให้ตนรับทราบ เพื่อจะได้แก้ไข
หากจะว่าไปแล้ว “ระบบเจ้าขุนมูลนาย” นี่ยังฝังรากลึกในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้าราชการสายปกครอง ผู้น้อยก็ต้องคอยดูแล อำนวยความสะดวก เอาอกเอาใจ ผู้เป็นนาย
เรื่องนี้ ทำให้นึกย้อนอดีต ไปในยุค “ปลัดฮิ” พิศาล มูลศาสตรสาทร เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ “ป๋าเปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เวลา “ป๋าเปรม” เดินทางไปต่างจังหวัด “ปลัดฮิ” ก็จะเกณฑ์ข้าราชการ ประชาชนมาถือป้ายผ้า รอต้อนรับ
จนเกิดวลีฮิต “น้ำเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก นายกฯเป็นของป๋า”
หลังเกษียณ “ปลัดฮิ” ก็ได้เข้าสู่แวดวงการเมือง ร่วมก่อตั้งพรรคความหวังใหม่ กับ “บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รับตำแหน่งรัฐมนตรี 2 สมัย พร้อมทั้งเลขาธิการพรรค
และการที่ ท่านได้รับฉายา "ปลัดฮิ" เพราะขณะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย จากบุคลลิกที่เป็นผู้ทำงานว่องไว ตอบสนองฝ่ายการเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการล้อคำโฆษณาทางโทรทัศน์ของโทรทัศน์สียี่ห้อ "ฮิตาชิ" จากสโลแกน "เปิดปุ๊ป ติดปั๊บ" นั่นเอง
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นที่สงขลานี้ ก็ไม่รู้เป็นเพราะผู้ว่าฯ ต้องการเอาใจรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีต้องการเบ่งบารมี แล้วส่งสัญญาณออกไปกันแน่
เพราะตอนปรับครม.นั้น “ทั่นเดชอิศม์” หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยให้ได้
++ ไม่หนี-ไม่ออก!? "หลวงพ่ออลงกต" ขอดูอนาคต
ความเคลื่อนไหววงการสงฆ์ช่วงนี้ต้องบอกว่าพีกไม่พัก จริงๆ
หลังข่าวว่าหลบลี้หนีหน้าสื่อ หายตัวไปอย่างเงียบๆไม่นาน เมื่อวานนี้ (18ส.ค.) จู่ๆ ก็มีข่าวสะพัดอย่างแรงว่า "หลวงพ่ออลงกต" หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่ามกลางความสนใจของสังคม !
การตัดสินใจของหลวงพ่อคนดัง ฟังว่าเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น และเปิดทางให้กระบวนการตรวจสอบต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างโปร่งใส
แม้ว่าก่อนหน้านี้ ท่านจะออกมาวิดีโอคอล ยืนยันกับสื่อว่า ไม่ได้หลบหนี และ ผลสอบเบื้องต้น ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ ก็ตาม
ข่าวลือโหมกระพือไปทั่วพาราโซเชียลฯ จนหลวงพ่ออลงกต ต้องออกมาเปิดใจว่า ตอนนี้ วินาทีนี้ หลวงพ่อยังไม่ได้ลาออก การจะลาออก ต้องมีเหตุผลโดยสมควร ซึ่งก็ในอนาคตขอดูอีกที
“หลวงพ่ออลงกต” ยังบอกอีกว่า ถ้าจะลาออก มันต้องมีเหตุผล ขอดำเนินการทุกเรื่องให้ชัดเจน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
ช่วงนี้ไม่ได้หนีไปไหน! เพียงแต่ไม่พร้อมเปิดเผยตำแหน่งที่อยู่ และต้องการเวลาในการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อจะออกมาพูดครั้งเดียว ให้เคลียร์ทุกประเด็น
โดยเฉพาะประเด็นที่สังคมค้างคาใจ เรื่องการใช้เงินบริจาค และที่ดินของวัด ซึ่งทาง “พระครูสุวัฒน์กิตติสาร” เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ในฐานะประธานผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นว่า “ไม่พบความผิดปกติ” ทั้งเรื่องบัญชีวัด 8 บัญชี และการถือครองที่ดิน
ส่วนข่าวลือเรื่องซื้อโรงแรม ก็เป็นแค่ข่าวที่คลาดเคลื่อนไปเอง ไม่มีความเชื่อมโยงกับ “หลวงพ่ออลงกต” แต่อย่างใด
ขณะที่ “สมพร โสมะเค็ง” ไวยาวัจกรของวัดพระบาทน้ำพุ บอกว่า “พระอลงกต” งดแถลงข่าว เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากทนายชุดใหม่ของวัดพระบาทน้ำพุ และอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานของทนายความยังไม่แล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลวัด จึงยังต้องรอความชัดเจนในการให้ข้อมูลไปก่อน จึงขอเลื่อนไปก่อนแบบไม่มีกำหนด!
ในขณะที่สถานการณ์กำลังร้อนระอุ ทางวัดได้นำประตูมาปิดกั้นพื้นที่ พร้อมติดป้ายตัวเป้งว่า “ห้ามสื่อมวลชนทุกประเภทเข้าไปก่อนได้รับอนุญาต” บริเวณอาคารเมตตาธรรม ซึ่งเคยใช้รักษาผู้ป่วย HIV เก่า ทำเอาหลายคนงงกันไปตามๆ กัน
งานนี้คงต้องเกาะติดกันต่อไป ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร ?
และข้อเท็จจริงทั้งหมด จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ เรื่องนี้จะยังไม่จบง่ายๆ แน่นอน.