“เดชอิศม์”แค่ มท.3 แต่แรงแซง“มท.อ้วน”กระจุย!?

ช่วงนี้เหมือนกับหลายเรื่องกำลังอยู่ในช่วง “รอ” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองระดับบน ที่กำลังรอคำวินิจฉัย หรือคำตัดสินของศาลในหลายคดีสำคัญที่จะทยอยออกมาในเดือนนี้ ต่อเนื่องไปถึงเดือนหน้า หรือแม้กระทั่งเรื่องความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา ที่ยังอึมครึมกันอยู่ แต่จู่ๆ ก็ดันมีเรื่องให้อ่อนเพลียละเหี่ยใจกับข่าว ที่ว่ามีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เกณฑ์นายอำเภอทั่วทั้งจังหวัด หมุนเวียนกันมารับ-ส่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) นายเดชอิศม์ ขาวทอง ที่สนามบินหาดใหญ่ ทุกครั้งที่เดินทางไปและกลับ
แน่นอนว่าข่าวแบบนี้ย่อมเรียกเสียงวิจารณ์ตามมาอย่างหลากหลาย ทั้งประเภทติเตียน เหยียดหยาม เนื่องจากเป็นเรื่องตกยุคพื้นสมัย เสรีภาพ “คนเท่ากัน” ไปนานเกือบร้อยปีแล้ว อย่างไรก็ดี ก็มีการปฏิเสธออกมาว่า “เป็นคำสั่งปลอม” ทั้งที่มีการยืนยันชัดเจนว่า เป็นเรื่องจริง มีบรรดานายอำเภอรับทราบคำสั่งกันทั่วแล้ว และ ล่าสุดนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่ถือว่ามีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาลนี้ก็ยังบอกว่า “ไม่มีนโยบายให้ใครติดตามกันเป็นพรวน” แล้ว ยังสั่งให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ตาม
นายภูมิธรรม เปิดเผยถึงกรณี ที่มีการเผยแพร่เอกสารราชการ อ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอเมืองสงขลา ให้มาอำนวยความสะดวก จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมร่วมต้อนรับ-ส่ง นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจะมีการวางหลักการอย่างไรนั้น ว่าตนเองได้สอบถามไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น สำหรับนโยบายของตนเองชัดเจนไม่ต้องมาตามมาเดินคุม ก็จะเห็นว่าสมัยตนเองไม่มีใครมาเดินเหมือนสมัยก่อน
“สมัยก่อนเดินเป็นขบวนส่วนตนเองก็จะคุยกับคนที่มีปัญหาหรือมีงานเท่านั้นซึ่งตนเองก็ทำให้ดูแล้ว” นายภูมิธรรมกล่าว
อย่างไรก็ดี นายภูมิธรรม กล่าวว่า มีคนทำหนังสือขึ้นมาแต่ผู้ว่าฯ (สงขลา) ยังไม่ได้เซ็นต์ และได้มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มีการตรวจสอบตามหาให้ได้ และชี้แจงเรื่องขึ้นมา เพราะเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องควบคุมดูแล ทั้งนี้ตนเองยังไม่ได้มีการสอบถามกับนายเดชอิศม์ เพราะมีภารกิจตั้งแต่เช้า
ส่วนจะมีคำสั่งตามมาหรือไม่ ว่าจะไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก นายภูมิธรรม กล่าวว่า ให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะปลัดกระทรวงหมาดไทย รับว่าจะไปหาข้อสรุปและรายงานมายังตนเองอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0017.3/17839 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียน นายอำเภอเมืองสงขลา ด้วยจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งว่า นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และมีกำหนดเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3103 เวลา 08.25–09.50 น.
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 1. เชิญนายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมส่งนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานหาดใหญ่
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยังจัดคิวให้นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมต้อนรับ–ส่ง มท.3 ที่สนามบินหาดใหญ่เป็นรายสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ ตามลำดับอำเภอ ดังนี้ 1. อ.เมืองสงขลา 2. อ.หาดใหญ่ 3. อ.สะเดา 4. อ.จะนะ 5. อ.นาทวี 6. อ.เทพา 7. อ.สะบ้าย้อย 8. อ.ระโนด 9. อ.สทิงพระ 10. อ.กระแสสินธุ์ 11. อ.สิงหนคร 12. อ.รัตภูมิ 13. อ.ควนเนียง 14. อ.บางกล่ำ 15. อ.นาหม่อม 16. อ.คลองหอยโข่ง
หลังจากนั้น วันที่ 18 สิงหาคม ภายหลังที่ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกมาปฏิเสธว่าตนเองไม่เป็นผู้ลงนาม หรือออกคำสั่งในเอกสาร ให้นายอำเภอทั้ง 16 แห่ง ในจังหวัดสงขลา เวียนมา อำนวยความสะดวกแก่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ทุกสัปดาห์ พร้อมยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอม
อย่างไรก็ดี มีการแชร์ข้อความในกลุ่มไลน์ของ ปลัดอำเภอ (ฝ่ายปกครอง) จังหวัดสงขลา ที่มีนายอำเภอในจังหวัดสงขลา หลายคน ยืนยันว่ามีการสั่งการจริง
โดยปลัดจังหวัดสงขลา แจ้งเรื่องดังกล่าวในวันที่ 6 ส.ค. ว่า “เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีดำริให้แต่ละอำเภอ ร่วมต้อนรับ–ส่ง มท.3 ที่สนามบินหาดใหญ่เป็นรายสัปดาห์”
โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ ตามลำดับอำเภอดังนี้ 1. อ.เมืองสงขลา 2. อ.หาดใหญ่ 3. อ.สะเดา 4. อ.จะนะ 5. อ.นาทวี 6. อ.เทพา 7. อ.สะบ้าย้อย 8. อ.ระโนด 9. อ.สทิงพระ 10. อ.กระแสสินธุ์ 11. อ.สิงหนคร 12. อ.รัตภูมิ 13. อ.ควนเนียง 14. อ.บางกล่ำ 15. อ.นาหม่อม 16. อ.คลองหอยโข่ง
ข้อความในกลุ่มไลน์ดังกล่าว ยังแจ้งให้นายอำเภอ คลองหอยโข่ง ช่วยประสานกำหนดการแต่ละสัปดาห์ให้แต่ละอำเภอทราบทางกลุ่มไลน์นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ โดยมีนายอำเภอเข้าหลายคนมาตอบว่า “รับทราบ”
แน่นอนว่ารายงานข่าวแบบนี้สำหรับชาวบ้านหลายคนอาจมองเป็นเรื่อง “ตลกขบขัน” และหากเป็นเรื่องจริง ก็ต้องถือว่า “น่าเหยียดหยาม ดูถูก” เพราะระบบคิดแบบ “เชลียร์” แบบนี้น่าจะเบาบางลงไปได้แล้ว แม้ว่าในระบบราชการยังมีเรื่องแบบนี้ยังหนักแน่นอยู่ก็ตาม แต่สำหรับประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ ยิ่งในยุคใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากได้ยิน อีกทั้งยังถือว่าเป็นการ ดีสเครดิตระบบราชการอีกด้วย เพราะเป็นภาพลักษณ์ในทางลบอย่างแรง
สำหรับ นายเดชดิชม์ ขาวทอง ที่ตามตำแหน่ง ถือว่าเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการ และเป็นรัฐมนตรีในลำดับที่ 3 หรือแค่ มท.3 หวังว่าจะไม่ใช่เป็นคนสั่งการทั้งด้วยวาจา หรือส่งสัญญาณแบบไหนก็ตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ต้องออกหนังสือดังกล่าวออกมา เพราะมีแต่ภาพลบ จะถูกมองว่าทำตัว “เจ้ายศเจ้าอย่าง” ทั้งที่เป็นแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการเท่านั้น หากได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ หรือใหญ่โตกว่านี้ จะขนาดไหน อะไรประมาณนั้น
ขณะเดียวกัน หากพิจารณากันในระดับผลงาน แม้ว่าที่ผ่านมาเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีได้ไม่กี่สัปดาห์นัก แต่ที่ทำให้จดจำก็คือ ในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน ได้เร่งรัดให้เพิกถอน โฉนดที่ดิน “เขากระโดง” แม้ว่าในข้อเท็จจริงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด แต่สำหรับกรณีที่กำลังเกิดขึ้นย่อมถูกมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง
ดังนั้นในช่วงที่การเมืองเรื่องใหญ่อื่นๆ กำลังจดจ่อรอกันด้วยจิตใจระทึก แต่จู่ๆ ก็มีเรื่องให้ต้องหันมามองกับคำสั่งข้าราชการให้มาต้อนรับ อำนวยความสะดวกรัฐมนตรีช่วยว่าการคนหนึ่ง ที่เดินทางกลับบ้านในทุกสัปดาห์ แบบนี้ ก็ได้แต่หวังว่าเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องการเมืองที่จ้องทำลาย เพราะถ้าจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตำหนิอย่างยิ่ง สมควรหมดยุคสมัยไปได้แล้ว !!