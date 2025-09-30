‘แรมโบ้’ ฟาด ‘สส.กฤช’ ปั้นน้ำเป็นตัวป้ายสี ‘สุชาติ’ เอี่ยวทุนสีเทา

30 กันยายน 2568 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้” อดีตผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายกฤช ศิลปชัย สส.ระยอง พรรคประชาชน อภิปรายในสภาฯ ระหว่างการแถลงนโยบายรัฐบาล โดยพาดพิงนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ามีส่วนเชื่อมโยงกลุ่มทุนสีเทาในธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่ง
นายเสกสกลกล่าวว่า สิ่งที่นายกฤชนำมาอภิปรายเป็นเพียง “คำพูดฝ่ายเดียว” และหลักฐานที่นำเสนอ เช่น สติ๊กเกอร์ที่มีภาพนายสุชาติ ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องจริง อีกทั้งนายสุชาติยังไม่ได้เริ่มทำงานเต็มตัวในตำแหน่ง จึงไม่สมควรถูกกล่าวหาเช่นนี้
เขากล่าวด้วยว่า นายสุชาติผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากทุกหน่วยงานแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อให้ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และมีประสบการณ์ทำงานหลายกระทรวง จึงเหมาะสมกับตำแหน่ง
“สส.กฤช ควรหันไปดูว่าพรรคประชาชนทำหน้าที่ในสภาได้ดีแค่ไหน ก่อนจะออกมาสาดโคลนคนอื่น ทั้งที่รัฐมนตรียังไม่ได้เริ่มงานแม้แต่วันเดียว” นายเสกสกลกล่าว พร้อมย้ำว่าหากจะอ้างหลักฐาน ต้องชัดเจนกว่านี้ ไม่ใช่สร้างภาพลวงตาให้ประชาชนเข้าใจผิด ใช้เอกสิทธิ์ในสภามาปั้นน้ำเป็นตัวใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น
นายเสกสกลกล่าวด้วยว่า ถ้ามั่นใจว่านายสุชาติผิดจริง ก็ควรไปฟ้องร้องตามกฎหมาย ไม่ใช่แค่สร้างวาทกรรมเลื่อนลอยในสภา ผู้แทนราษฎรต้องกล้ารับผิดชอบคำพูดของตนเอง เวทีแถลงนโยบายรัฐบาลควรใช้เพื่อบริหารประเทศ ไม่ใช่เล่นงานส่วนบุคคล หากอยากตรวจสอบจริง ควรรอศึกไม่ไว้วางใจรายบุคคล ซึ่งเป็นเวทีที่เหมาะสมกว่า