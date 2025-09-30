ปชน.ซัด “สุชาติ–ยศสิงห์” เครือข่ายอิทธิพลสีเทาเอี่ยวปมฉาวอื้อ ส่อทำลายสิ่งแวดล้อมตอ.หนักกว่าเดิม

สส.ปชน. ซัด 2 รมต. “สุชาติ–ยศสิงห์” เครือข่ายอิทธิพลสีเทา เอี่ยวลักลอบขยะอิเล็กทรอนิกส์–บ่อดินเถื่อน-สติกเกอร์ฉาว ส่อใช้อำนาจรมต.เปิดทางทุนทำลายสิ่งแวดล้อมหนักกว่าเดิม ตั้งคำถามอนุทินตั้ง “ยกเซ็ต” คุมทรัพยากร–โรงงาน อันตรายต่ออนาคตภาคตะวันออก
วันนี้ (30ก.ย.) นายกฤช ศิลปชัย ส.ส.ระยอง เขต 2 พรรคประชาชน อภิปรายประเด็นปัญหาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ว่า ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญปัญหาทุนต่างชาติและทุนสีเทา ที่เข้ามาตั้งโรงงานในลักษณะ ศูนย์เหรียญ ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์ คนงาน–วัสดุ–การก่อสร้างนำเข้าจากต่างชาติทั้งหมด แถมยังมีอิทธิพลหนุนหลังเอื้อให้กระทำผิดกฎหมาย
นายกฤชกล่าวว่า หนึ่งในปัญหาหนักคือ ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังโรงงานรีไซเคิลในภาคตะวันออก สร้างมลพิษร้ายแรงต่อชุมชน พร้อมเปิดโปงว่าผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกลับได้ดิบได้ดีนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้คือ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้นายกฤชได้นำหลักฐานภาพรถบรรทุกขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดสติกเกอร์ “มังกรน้ำเค็ม” สโลแกน “พวกกันสำคัญเสมอ” ซึ่งเป็นที่รู้กันในชลบุรี–ระยองว่าเป็นสัญลักษณ์กลุ่มของสุชาติ อีกทั้งเจ้าของบริษัทดังกล่าวยังเคยมีชื่อเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสุชาติด้วย
“ต่อให้นโยบายสิ่งแวดล้อมจะดีแค่ไหน แต่ถ้ารัฐมนตรีเป็นคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทำลายสิ่งแวดล้อม ประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งแวดล้อมไทยจะไม่เลวร้ายกว่าเดิม” นายกฤชกล่าว
นอกจากนี้ นายกฤชยังพุ่งเป้าไปที่ จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับนายสุชาติ โดยมีประวัติเกี่ยวข้องกับ บ่อดินเถื่อน อ.พานทอง จ.ชลบุรี ที่มีรถบรรทุกกว่า 300 คันวิ่งขนดินเกินน้ำหนัก ทำให้ชุมชนเดือดร้อน ฝุ่นคลุ้ง ร้านค้าปิดกิจการ เกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก แม้เคยถูกสั่งปิด แต่กลับฝ่าฝืนดำเนินกิจการต่อ โดยรถบรรทุกเหล่านี้ติดสติกเกอร์ “เพื่อนยศสิงห์”
“ถามว่าเหตุใดนายกฯ อนุทินจึงแต่งตั้งสองรัฐมนตรีเครือข่ายเดียวกัน มาคุมกระทรวงสำคัญอย่างสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ทั้งที่มีประวัติฉาวซ้ำซาก พร้อมเปิดข้อมูลว่า หลังโผ ครม.ออกมา มีการยื่นขอใบอนุญาตตั้ง–ขยายโรงงานรีไซเคิลที่ปราจีนบุรีถึง 6 โรงงานในวันเดียว โดยหลายแห่งเคยถูกสั่งปิดเพราะปล่อยมลพิษ แต่กลับมาขออนุญาตใหม่พอดีกับนโยบาย “เปิดเร็ว ปิดเร็ว พึ่งพาได้” ของรมช.ยศสิงห์
นายกฤชกล่าวว่าทั้งหมดนี้ทำให้สังคมกังวลว่าจะกลายเป็นนโยบาย ‘จ่ายครบ จบแน่’ หากรัฐบาลอนุทินยังให้สุชาติ–ยศสิงห์อยู่ในตำแหน่ง ไม่เพียงสิ่งแวดล้อมไทยจะไม่ดีขึ้น แต่จะเลวร้ายลงกว่าเดิม กลายเป็นยุคทองของทุนสีเทา” กฤชกล่าว พร้อมเรียกร้องให้นายกฯ เปลี่ยนตัวทั้งสองพ้น ครม. โดยทันที