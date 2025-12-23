“แรมโบ้” หวนซบ พปชร.ชิง สส.เขต 10 โคราช เชื่อคนพื้นที่ยังหนุน โวไม่กลัว สส.เดิมหรือบ้านใหญ่

“เสกสกล” ดอดซบ “พปชร.” ชิง สส.เขต 10 โคราช มั่นใจ ปชช.ในพื้นที่ยังสนับสนุน หวังแก้ปัญหาต่อเนื่อง โวไม่กลัว สส.เดิมหรือบ้านใหญ่
วันนี้ (23 ธ.ค.) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีและอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. ได้ให้โอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.เขต 10 นครราชสีมา และในฐานะเป็นคนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เคยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่เขต 10 ให้เป็น สส.ถึง 3 ครั้ง ในปี 2544, 2548, 2549 ประกอบกับได้สังกัดพรรค พปชร.จึงมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะยังให้การสนับสนุน ให้เป็นผู้แทนเข้าไปแก้ไขปัญหาให้อีก
“ผมมั่นใจว่า ประชาชนในพื้นที่ยังคิดถึงตนเองอยู่ เพราะในขณะที่เป็น สส.นั้น ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาหลายอย่าง ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ไม่ว่าคู่แข่งจะเป็น สส.เดิม หรือบ้านใหญ่ก็ไม่กลัว เพราะการเคยเป็น สส.มาแล้วผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประชาชนเข้าถึง เรียกง่ายใช้คล่องและตนเป็นคนติดดินเป็นกันเองกับพี่น้องทุกคน จึงไม่หวั่นเกรงอำนาจทุนใดๆ ทั้งสิ้น” นายเสกสกล กล่าว