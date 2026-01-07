"พีระพันธุ์" ปล่อยคาราวานรถหาเสียงอีสาน ชูปุ๋ยกระสอบละ 500 ออก กม.น้ำมันราคาพิเศษช่วยรถรับจ้างทุกประเภท

"พีระพันธุ์" ปล่อยคาราวานรถหาเสียง‘อีสานต้องดีกว่านี้’ ชูนโยบายปุ๋ยกระสอบละ 500 บาท เตรียมกฎหมายราคาน้ำพิเศษเอาใจคนรถรับจ้างทุกประเภท ลั่นพร้อมทำทันที
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 ม.ค. ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) 3 แคนดิเดตนายกฯ พรรค รทสช. นำโดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค และนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค แถลงข่าวปล่อยรถคาราวานภาคอีสานสู้ศึกเลือกตั้ง "อีสานต้องดีกว่านี้" โดยมอบหมายให้นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร รองโฆษกพรรค เป็นแม่ทัพรับผิดชอบในพื้นที่ภาคอีกสาน ลงพื้นที่นำเสนอนโยบายลดค่าไฟ น้ำมัน แก้ปัญหาปากท้องชาวอีสาน
โดยนายพีระพันธุ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ปล่อยคาราวานออกไปพบกับประชาชนในทุกภาค โดยจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อน นำโดยนายเกรียงไกรมาศ จะเคลื่อนขบวนจากกรุงเทพฯ ไปภาคอีสาน เบอร์ 6 ไม่โกหก เพราะทุกอย่างที่พูดทำจริง พูดแล้วทำ แต่เราทำแล้วค่อยพูด เราทำจริง ที่พูดแบบนี้ หากพรรคได้เป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาล สิ่งที่ตนจะทำ คือ พลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก มั่นใจไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ 3.30 บาท ส่วนเรื่องน้ำมัน เราไม่เคยมีกฎหมายควบคุมการค้าน้ำมัน ไม่เคยมีการวางระบบควบคุมป้องกันการผันผวนของน้ำมันในโลกนี้ เราต้องเป็นทาสของราคาน้ำมันโลก ต้องปลดแอกคนไทยจากน้ำมันโลก ด้วยการตั้งคลังน้ำมันสำรองของประเทศแทนกองทุนน้ำมัน วันนี้ราคา 30-31 บาท หากปรับปรุงตามแนวทางของตนจะลด 5 - 6 บาท
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ขณะที่ค่าแก๊สหุงต้ม ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับแก๊สของรถแท็กซี่ด้วย 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดขึ้น แก๊สหุงต้ม เมื่อตนพ้นจากตำแหน่งไม่กี่เดือน แก๊สถุงต้มขึ้นราคา ถามว่าขึ้นราคาได้อย่างไร ขึ้นแบบไม่มีเพดาน พุ่งถึง 480 บาท แต่ถ้าวันนี้มีรัฐมนตรีพลังงานชื่อพีระพันธุ์ จะต่ำกว่า 423 บาทแน่นอน เพราะแก๊สหุงต้มสำคัญกับประชาชน รวมถึงแท็กซี่ด้วย ดังนั้นเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลค่าครองชีพจะถูกลง
นายพีระพันธุ์ กล่าวอีกว่า ยังพูดถึงนโยบายราคาปุ๋ยด้วยว่า จะทำให้ปุ๋ยราคาถูก กระสอบละ 500 บาทและพรรคยังเตรียมกฎหมายเรื่องน้ำมัน สำหรับรถรับจ้างทุกประเภทจะมีน้ำมันราคาพิเศษ พร้อมทำทันทีหากได้เป็นรัฐบาล เราจะทำให้ดีและมากกกว่าเดิมด้วย
จากนั้นนายพีระพันธุ์ รับฟังเสียงสะท้อนจากหลากหลายอาชีพ ทั้งคนขับรถแท็กซี่ คนขับรถตุ๊กตุ๊ก คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถแห่รับจ้าง และอาชีพรปภ.ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงาน ส่วนใหญ่สะท้อนราคาน้ำมัน ไฟฟ้า แพง และอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น ก่อนที่นายพีระพันธุ์ ทดลองนั่งรถมอเตอร์ไซค์ รถแท็กซี่ และรถตุ๊กตุ๊กด้วย