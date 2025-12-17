"หมอสุภัทร" ลาออกราชการลงสส.สงขลา พรรคส้ม รับใช้บ้านเกิด โวผมพร้อมหาดใหญ่ต้องดีกว่านี้

ผอ.รพ.สะบ้าย้อย ลาออกราชการรับใช้บ้านเกิด สมัคร สส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน ลั่นผมพร้อม "หาดใหญ่ต้องดีกว่านี้” ต้องเป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งความหวังของคนทุกๆคน
วันนี้ (17 ธ.ค. 68) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน โพสต์ข้อควา่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า และแล้ววันแห่งการเปลี่ยนบทบาทก็มาถึง ผมเป็นคนหาดใหญ่โดยกำเนิดครับ เรียนประถมที่โรงเรียนแสงทองวิทยา จบมัธยมที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย แล้วไปต่อแพทย์จุฬา จบแล้วก็เลือกไปเป็นแพทย์ชนบทในโรงพยาบาลชุมชน ตลอด 30 ปีที่ปักหลักทำงานที่จะนะและสะบ้าย้อย ผมมีความสุข มีความฝัน ผมสนุกในการทำงานร่วมกับชุมชน ผมเก็บประสบการณ์มาชุดใหญ่ ทั้งลงมือทำเอง ทั้งวิพากษ์รัฐ ทั้งที่ร่วมมือกับชุมชนสร้างต้นแบบ ทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ตามกำลังและข้อจำกัด
แม้ผมจะทำงานจะนะสะบ้าย้อย แต่บ้านผมก็อยู่หาดใหญ่ ผมรับรู้ปัญหามากมายของหาดใหญ่ แต่ก็มองเห็นโอกาสแห่งอนาคตของหาดใหญ่ที่ยังไปไม่ถึง จวบจนสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เอง ที่ผมเห็นถึงความหายนะของเมืองหาดใหญ่ในชั่วข้ามคืน ทุกอย่างโกลาหล ทุลักทุเล แต่ผมก็เห็นพลังของผู้คนในความอ่อนล้า ผมเห็นความหวังของเมืองในความกังวล ที่กลัวว่าปีต่อๆไปน้ำจะท่วมเช่นนี้อีกไหม หาดใหญ่จะไปต่ออย่างไร
นี่คือจุดตัดที่ทำให้ผมตัดสินใจว่า ถึงเวลาที่ผมควรต้องก้าวออกมาจาก save zone ลาออกจากงานราชการที่ผมรัก อาสามาลงสมัครเป็น สส.เขต 2 สงขลา นำความฝัน ความรู้ อุดมคติที่สั่งสมมา ประสบการณ์การทำงานภาครัฐ มาผนวกรวมเพื่อสร้างสรรค์บ้านเกิดผมที่หาดใหญ่
ผมมั่นใจว่า “ผมพร้อม” ที่จะร่วมทำงานหนักกับทุกคนทุกภาคส่วน เพื่อนำพาหาดใหญ่ให้กลับมาเป็นเมืองที่เติมความฝันและชีวิตที่ดีให้กับคนทุกคนที่เข้ามาอยู่เข้ามาทำงาน ผมมั่นใจ “หาดใหญ่ต้องดีกว่านี้ได้ ต้องเป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งความหวังของคนทุกๆคน”
และแล้ววันแห่งการเปลี่ยนบทบาทก็มาถึง ผมเอาจริง ฝากพี่น้องทุกท่านสนับสนุนผมและพรรคประชาชน ให้โอกาสเราเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตคนหาดใหญ่ และสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย”