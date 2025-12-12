ลาแล้วแก้วตา! “ธิษะณา” ดาวดับสภาปีล่าสุด อำลาประชาชนหลัง กก.บห.พรรคไม่เลือกเป็นผู้สมัคร สส.ต่อ

“ธิษะณา” โพสต์อำลาประชาชนหลัง กก.บห.พรรคไม่เลือกเป็นผู้สมัคร สส.ต่อ ร่ายยาว 2 ปีชีวิตผู้แทน ทำงานเต็มที่ ขอเคารพในกระบวนการคัดเลือกด้วยความเข้าใจ ยันไม่ละทิ้งการวิพากษ์วิจารณ์การเมือง
วันที่ 12 ธ.ค. 2568 น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กร่ำลาประชาชน ว่า กราบเรียนพี่น้องประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุด ดิฉันไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัคร สส. ในนามพรรคประชาชนจากการพิจารณาของ คณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการคัดสรรผู้สมัครเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการตัดสินใจภายในพรรคซึ่งดิฉันเคารพในการตัดสินใจดังกล่าว และยอมรับกระบวนการคัดสรรด้วยความเข้าใจ
อย่างไรก็ตาม การเคารพกระบวนการ
ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการละทิ้งการวิพากษ์
โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจทางการเมืองบางประการ ได้สร้างความผิดหวังอย่างลึกซึ้งต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ผู้แทนจำนวนมาก รวมถึงตัวดิฉันเองพยายามยึดถือมาตลอด
ตลอดวาระการทำงานในสภา ดิฉันได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่องทั้งในและนอกสภา การอภิปรายในสภา ตนลุกขึ้นอภิปรายในญัตติสำคัญ ร่างกฎหมาย และการตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนเลือกเลี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชน คดีการเมือง
กระบวนการยุติธรรมที่เลือกปฏิบัติ และบทบาทของรัฐไทยในเวทีระหว่างประเทศ
การตั้งกระทู้และติดตามคดีประชาชน
ดิฉันใช้เวทีสภาเป็นพื้นที่ตั้งคำถามแทนผู้ที่ไม่มีอำนาจต่อรอง ตั้งแต่ผู้ต้องขังคดีการเมือง
ผู้ถูกละเมิดสิทธิ คนไทยในต่างแดน
ไปจนถึงกรณีที่รัฐนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม
การลงพื้นที่จริง ลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพ แต่เพื่อรับฟังปัญหาจริง และนำเสียงเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบนิติบัญญัติ
หลายประเด็นที่พยายามผลักดัน การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่นสิทธิในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง และสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใจกลางเมืองที่มีประชากรหนาแน่นค่าครองชีพสูง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การยืนหยัดให้ประเทศไทยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้และชายแดนไทย - กัมพูชา อาจ ยังไปไม่ถึงฝันในสภาชุดนี้
น.ส.ธิษะณา ระบุว่า ส่งต่อความหวัง แม้เส้นทางจะหยุดไว้ก่อน แม้จะมีความผิดหวังอย่างตรงไปตรงมา ดิฉันยังคง เคารพการตัดสินใจของพรรคและกระบวนการคัดสรรและขอส่งต่อความปรารถนาดีไปยัง ผู้สมัครคนใหม่ของพรรคประชาชน ขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
ทำงานหนัก อภิปรายไม่เงียบ ลงพื้นที่จริง และเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุด เพื่อการเลือกตั้งภายใน ภายใน 90 วัน
เพราะการเมืองที่ดี ไม่ใช่การเลือกทางที่ง่ายที่สุด
แต่คือการไม่หันหลังให้กับผู้ที่เคยออกมาต่อสู้ เสียสละและเชื่อว่าประชาธิปไตยต้องดีกว่านี้ได้จริง
สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทั้ง 41,148 คะแนนเสียงในเขตปทุมวัน สาทร และราชเทวีที่เลือกดิฉันในบัตรเลือกตั้งผู้สมัครแบบแบ่งเขตที่ไม่ได้ไปต่อกับพรรคประชาชนและสานต่ออุดมการณ์ที่คาดหวังไว้
อย่างไรก็ตาม ในการตั้งฉายาสภาประจำปี 2567 ของสื่อมวลชนประจำรัฐสภา น.ส.ธิษะณา ได้รับการโหวตสูงสุดให้เป็นดาวดับ คู่กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ