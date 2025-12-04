ถึงคิว! อนุฯ ภาคใต้-จชต. 14 จังหวัด เคาะงบบูรณาการปี 70 เฉพาะแผนปฏิบัติราชการ เบื้องต้น 602 โครงการ วงเงินรวม 5,300 ล้าน

ถึงคิว! งบบูรณาการปี 70 เฉพาะแผนปฏิบัติราชการ “ภาคใต้” 14 จังหวัด จ่อสนับสนุนเบื้องต้น 602 โครงการ กรอบงบประมาณวงเงิน 5,300 ล้านบาท แยกเป็น ภาคใต้กลุ่ม 1-2 รวม 452 โครงการ วงเงินราว 3,900 ล้านบาท และภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน 150 โครงการ วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท
วันนี้ (4 ธ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคใต้ และคณะอนุกรรมการประจำภาคใต้ชายแดน มี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
ที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด 11 จังหวัด 2 กลุ่มจังหวัด และภาคใต้ชายแดน 3 จังหวัด 1 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ทั้งปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก การขยายตัวของเมือง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และโอกาสด้านการท่องเที่ยว-เกษตรมูลค่าสูง-โลจิสติกส์สมัยใหม่
เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (รวมงบบริหารจัดการ) สนับสนุน 452 โครงการ วงเงินราว 3,900 ล้านบาท และ ภาคใต้ชายแดน (รวมงบบริหารจัดการ) สนับสนุน 150 โครงการ วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566- 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ประกอบด้วย โครงการสำคัญจากส่วนราชการส่วนกลาง อาทิ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical-Wellness) โครงการยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมัน–โอเลโอเคมิคอล โครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ทะเลน้อย
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล, โครงการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดจะถูกรวบรวมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อจัดสรรเป็น งบประมาณ ปี 2570 ต่อไป.