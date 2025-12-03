รองธรรมนัส ไม่อยู่? แต่อนุฯภาคเหนือ เคาะงบบูรณาการปี 70 เฉพาะแผนปฏิบัติราชการ เบื้องต้น 607 โครงการ วงเงินรวม 6,604 ล้าน

ถึงคิว! งบบูรณาการปี 70 เฉพาะแผนปฏิบัติราชการ "ภาคเหนือ" 17จังหวัด แม้ "รองธรรมนัส" ไม่อยู่? แต่จ่อสนับสนุนเบื้องต้น 607 โครงการ กรอบงบ 6,604 ล้านบาท แยกเป็นภายในกรอบ 527 โครงการ 4,878 ล้านบาท เกินกรอบวงเงิน 80 โครงการ 1,726 ล้านบาท ส่วนงบฯโครงการส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายแผน 5 ปีของปี 70 รับทราบมี 45 โครงการ รวม 3,644 ล้านบาท
วันนี้ (3 ธ.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคเหนือ ที่มี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ แต่ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของ จังหวัดน่านและนครสวรรค์ รวมถึงเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)
และ 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2)
รวมถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด และ 4 กลุ่มจังหวัด
"มีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเบื้องต้น จำนวน 607 โครงการ วงเงินรวม 6,604,728,592 บาท (รวมงบบริหารจัดการ)"
ประกอบด้วย เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน (Y1) จำนวน 527 โครงการ วงเงิน 4,878,355,100 บาท และเห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) จำนวน 80 โครงการ วงเงิน 1,726,373,492 บาท
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 45 โครงการ งบประมาณรวม 3,644,091,011 บาท.