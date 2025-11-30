กางงบแต่ละยุคผลาญแก้น้ำท่วม "ลุงตู่" ถลุง 1.1 ล.ล. "ปู" 2.5 หมื่นล. พท.ผุดแผน 4.3 แสนล. แก้ไม่ได้แถมครหาคอรัปชั่น

เปิดงบประมาณแต่ละยุคแก้น้ำท่วม "ลุงตู่" ผลาญ 1.1 ล้านล้าน งบบริหารจัดการน้ำ ในเวลาแค่ 5-6 ปี หลังจากยุค "ยิ่งลักษณ์" ใช้ไป 2.5 หมื่นล้าน ส่วนเพื่อไทยยุคล่าสุดก็ร่างแผน 4.3 แสนล้าน แต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นทุกปี ตั้งข้อสงสัยงบหานไปไหน คิดค้นโครงการเพื่อคอร์รัปชันใช่หรือไม่
วันนี้ (30พ.ย.) ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อยู่คู่ประเทศไทยมาช้านาน ทุกรัฐบาลจึงต้องมี “แผนบริหารจัดการน้ำ” แล้วจัดงบประมาณมามาลงในส่วนนี้ งบเป็นล้านล้านบาท ถูกนำมาละเลงไปกับเรื่องนี้ แต่ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ก็ยังไม่หมดไป
เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ไม่ต้องย้อนไปไกล เอากันแค่เมื่อ12 ปีก่อน ในปี 2556 สมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังเกิดมหาอุทกภัยกับพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพฯ ในปี 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็ทำเมกะโปรเจกต์ มูลค่า 350,000 ล้านบาท เพื่อบูรณาการบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ ทั่วประเทศ
มีการดึง บริษัท K-Water จากเกาหลีใต้ เข้ามารับงาน โดยรัฐบาลอ้างว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของเกาหลีใต้ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำอย่างโชกโชน
K-Water เพิ่งจดทะเบียนในไทย เมื่อวันที่ 22 พ.ค.56 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ก่อนหน้าจะมีการเปิดซองเพียงแค่ 20 วัน และชนะการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยได้ “โมดูล 3” คือ การสร้างฟลัดเวย์และแก้มลิง ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ งบ163,000 ล้านบาท หรือเกือบ 40% ของงบประมาณที่มีการตั้งไว้ในตอนนั้น
ต่อมาเมื่อ คสช. นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ทำการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 ก็ยกเลิกเมกะโปรเจกต์ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไป โดยขณะยกเลิก จากวงเงิน 350,000 ล้านบาทนั้น มีการใช้ไปกว่า 25,000 ล้านบาทแล้ว โดยเอามาใช้ในการทำคันกั้นน้ำ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมเหมือนเหตุการณ์ใน ปี 2554 แต่ทุกวันนี้ น้ำก็ยังท่วมพื้นที่ภาคกลางอยู่
ในยุค พล.อ.ประยุทธ์ มีการทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ แบบ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2580 ระบุเป้าประสงค์เอาไว้ว่า...เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง จัดการพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่ชะลอน้ำ บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ในระดับลุ่มน้ำ และพื้นที่วิกฤต ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ลุ่มน้ำสาขา
แผนนี้เริ่มปี 2561 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ อยู่มาถึงปี 2566 ในช่วง 5-6 ปี ที่ดำเนินแผนนี้ ช่วง 3 ปีแรก คือปี2561-2563รัฐบาลประยุทธ์ จัดสรรงบพัฒนาแหล่งน้ำ 305,180 ล้านบาท
ช่วงปี 2564-2566 รัฐบาลประยุทธ์ ทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำใน 5 ภูมิภาค จำนวน 526 โครงการ วงเงิน 879,000 ล้านบาท
นั่นหมายความว่า ระยะเวลาแค่ 5-6 ปี ช่วงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์นั้น ผลาญงบไปกว่า 1.1 ล้านล้านบาท
ต่อมาในช่วงรัฐบาลพรรคเพื่อไทย 2 ปี จากปี 2566- 2568 ก็ล้มแผนเดิมของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ และร่างแผน 20 ปี มูลค่า 430,000 ล้านบาท ของตัวเองขึ้นมาแทน แต่ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ก็ยังเกิดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง จรดภาคใต้ อย่างที่เห็นกันอยู่
ถามว่าแล้วงบประมาณที่ถมลงไปเป็นล้านล้านบาท มันหายไปไหน หรือมันหายไปกับนักการเมือง ข้าราชการประจำ ข้าราชการท้องถิ่น ที่สมคบกับนายทุน คิดค้นโครงการน้ำเหล่านี้มาเพื่อ คดโกง คอร์รัปชัน ใช่หรือไม่ !?