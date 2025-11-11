มท.จี้ "ผู้ว่าซีอีโอ" เพิ่มสัดส่วน "ผู้บริหารท้องถิ่น" นั่งบอร์ด ก.บ.จ.-ก.บ.ก. เข้ามามีอำนาจ จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ทุกปีงบประมาณ

มหาดไทย สั่งด่วน 76 จังหวัด-18 กลุ่มจังหวัด ตามนโยบายผู้ว่าซีอีโอ เพิ่มสัดส่วน "ผู้บริหารท้องถิ่น" นั่งกรรมการ "ก.บ.จ.-ก.บ.ก." ครอบคลุม อปท.ทุกประเภท มากกว่า 7 พันแห่ง โดยให้คํานึงถึงสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ตามนโยบายบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เน้นให้ความสําคัญเปิดโอกาส ตัวแทน อปท. มีส่วนร่วม ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ภายใต้กรอบงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงมีอำนาจ "จัดทําแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด" ทุกปีงบประมาณ
วันนี้ (11 พ.ย. 2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ผู้ว่าซีอีโอ)
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7 พันแห่ง ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ให้ จังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น เป็นกรรมการใน ก.บ.จ. ให้ครอบคลุม อปท.ทุกประเภท ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) โดยคํานึงถึงสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ให้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
"เปิดโอกาสให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ/หรือเชิญผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก."
ให้เป็นไปตาม มาตรา 13 วรรคห้า และมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 แล้วแต่กรณี เพื่อร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทั้งนี้ ก.น.บ. ได้ประกาศ เรื่อง การกําหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่นและการกําหนดจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ใน ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. (9 มี.ค.2566) เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัติ
ก.น.บ. มอบหมาย ให้กระทรวงมหาดไทย กําชับหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ให้ความสําคัญกับการแต่งตั้ง ผู้แทน อปท.ใน ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ภายใต้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น
ที่ผ่านมา ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. จะมีผู้บริหารท้องถิ่น และผู็แทน นั่งเป็นกรรมการในตำแหน่ง แต่มีสัดส่วนน้อย เช่น บางแห่งมี นายก อบจ. เป็นกรรกมารเพียง 1 คน/ 1 จังหวัดเท่านั้น
ผู้บริหารท้องถิ่น จะสามารถเข้ามาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การขออนุมัติโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากเงินงบประมาณของจังหวัด
รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ รวมทั้งเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เป็นต้น.