ก.น.บ.อนุมัติตั้งอนุกก.อีสาน-กลาง เห็นชอบทบทวนกรอบทำแผน-งบ 70 ของจังหวัดและส่วนราชการ

"ภูมิธรรม" ประชุม ก.น.บ. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง 2 คณะ และเห็นชอบทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ
วันนี้ (19 สิงหาคม 2568) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2568 พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานกล่าวมอบนโยบายว่า การประชุม ก.น.บ. ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่สองของปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ก.น.บ. สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลฤทธิ์ โดยมีประเด็นพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง ภายใต้กลไก ก.น.บ. และ 2. การทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปมติที่ประชุมดังนี้
1. ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการประจำภาคกลางภายใต้กลไก ก.น.บ. รวม 2 คณะ
- คณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 16 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- คณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง รวม 14 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พร้อมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.น.บ. เพื่อพิจารณาลงนาม และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบต่อไป
2. เห็นชอบการทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ โดย
-กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 (จากเดิม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568) เพื่อขยายระยะเวลาการจัดส่งแผนฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหลายจังหวัดประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทำแผนฯ ให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชามอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติและจัดส่งแผนตามกำหนด และแจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เน้นการจัดทำโครงการสร้างอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยทีมบูรณาการกลางจะพิจารณากลั่นกรองแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 (จากเดิมภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2568) ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการประจำภาค และ ก.น.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3. รับทราบสรุปผลความสอดคล้องของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามมติ ก.น.บ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 กับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568