อัพเกรด "ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์" ครั้งใหญ่ ยกเครื่องภาพเสียง เน้นเทคโนโลยี "จับภาพคนพูดอัตโนมัติ" ระหว่างนายกฯ ร่วมประชุม

อัพเกรด "ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์" ครั้งใหญ่ใน รอบ 8 ปี สลน.ทุ่ม 13.4 ล้าน ก่อนสิ้นปีงบประมาณปี 68 จัดซื้อ 37 รายการ ยกเครื่องเทคโนโลยี เน้นระบบ "จับภาพคนพูดผ่านไมค์แบบอัตโนมัติ" ระหว่างการประชุมของนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (19 ส.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เตรียมดำเนินการ "ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568" 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพและเสียง ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลน. เจ้าของโครงการ ได้รับงบประมาณ 13,495,110 บาท ต้องการจัดหาระบบภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์ ของห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์

สําหรับใช้ในการประชุมและนําเสนอข้อมูลการประชุมให้ทันสมัย และรองรับกับเทคโนโลยีภาพและเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

อาคารรับรองหลังใหม่นี้ ก่อสร้างในยุครัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2559 แล้วเสร็จเมื่อปี 2560 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 137 ล้านบาท โดยได้มีการติดตั้งระบบภาพและเสียงสําหรับการใช้งานภายในตึกฯ อย่างต่อเนื่อง

ทําให้ปัจจุบันระบบ ภาพและเสียงของห้องประชุมดังกล่าวเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพ ของการประชุมในวาระสําคัญต่าง ๆ และภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี

สำหรับงบประมาณกว่า 13 ล้านบาท พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับคณะกรรมการชุดต่างๆ การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายกรัฐมนตรีกับผู้นําประเทศต่างๆ และการต้อนรับแขกสําคัญของรัฐบาล

คุรุภัณฑ์ 37 รายการ เช่น ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิทัลพร้อมฐานสําหรับประธาน ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิทัลพร้อมฐานสําหรับผู้ร่วมประชุม เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม เป็นต้น

"โดยใน TOR โครงการดังกล่าว ระบุตอนหนึ่งว่า เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง ต้องให้มีการ "จับภาพผู้พูดไมค์" ในห้องประชุมโดยอัตโนมัติ ระหว่างการประชุมของนายกรัฐมนตรี"

“ตึกภักดีบดินทร์” มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งสิ้น 1,385 ตารางเมตร พื้นที่ชั้น 1 จำนวน 1,181 ตารางเมตร ประกอบด้วย

(1) ห้องโถงใหญ่ : เป็นห้องรับรองสำหรับจำนวนไม่เกิน 150 คน เพื่อจัดประชุม เลี้ยงรองรับ และกิจกรรมต่าง ๆ

(2) ห้องทองธารา : เป็นห้องรับรองสำหรับจำนวนไม่เกิน 10 คน ภายใต้โดมสีทอง ตกแต่งภายในด้วยสีเขียวทอง ใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐบาล.

