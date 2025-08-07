xs
ทุ่ม 11 ล้าน อัปเกรด “ศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ” สมบัติยุคลุง ที่ใช้มากว่า 10 ปี รับรองรักษาการฯ "สิงห์อ้วน" บนตึกไทยคู่ฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (7 ส.ค. 2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เผยแพร่ประกาศและแสดงวงเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime. Minister's Operation Center หรือ PMOC)” ภายใน ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยรายละเอียดของโครงการ เป็นการปรับปรุง ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า กำหนดตามราคากลาง วงเงิน 11,476,233 บาท ภายใต้งบประมาณ พ.ศ 2568

ให้สามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ ห้องดังกล่าวจัดตั้งเพื่อรองรับภารกิจการประชุมและการ ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System - VCS) ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันใช้เป็นห้องปฏิบัติงานในการติดตามผลการดําเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล งานเฝ้าระวังสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และด้านการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันอุปกรณ์ภายในห้องประชุมมีสภาพปัญหา

พบว่า ระบบการนําเสนอภาพมีปัญหาในการเชื่อมต่อ โดยไม่สามารถแสดงสัญญาณภาพจากกล้อง ไปยังจอแสดงผลได้ทันที ซึ่งในบางครั้งต้องมีการปิด - เปิดระบบใหม่ หรือ รีสตาร์ทระบบใหม่หลายรอบ จึงจะสามารถดึงสัญญาณภาพมาแสดงผลได้

"อุปกรณ์การแปลงสัญญาณภาพจากอินพุต (Input) ต่าง ๆ มีปัญหา ในการดึงสัญญาณไปแสดงที่หน้าจอ ระบบสัญญาณทีวีไม่สามารถแสดงผลได้"

ขณะที่ ระบบเสียงมีเสียงรบกวน (เสียง) จากสัญญาณภายนอก ทําให้ไม่สามารถเพิ่มระดับเสียงให้ดังได้ เมื่อมีอุปกรณ์ภายนอกมาเชื่อมต่อระบบ ไม่สามารถเพิ่มได้อย่างอัตโนมัติทําให้เกิดความล่าช้าในการเตรียมการประชุม

นอกจากนี้ ยังพบว่า ระบบการแสดงผลของหน้าจอเกิดการเสื่อมสภาพ หน้าจอแสดงผลเป็นเงาดําบริเวณขอบ ของหน้าจอทีวี เนื่องจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

สำหรับ การจัดซื้อครุภัณฑ์ 26 รายการ คราวนี้ ที่น่าสนใจ เช่น จอ LED 6 X 1.38 เมตร 1 ชุด ราคา 1.65 ล้านบาท จอ LED 3 X 1.38 เมตร 1 ชุด ราคา 1.45 ล้านบาท ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ชุด 81,900 บาท เป็นต้น

มีรายงานว่า เมื่อ ปีงบฯ 2565 สลน. เพิ่งดำเนินการ ปรับปรุงห้อง PMOC ภายใน ห้อง 506 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 แต่ยังไม่มี ปรับปรุงภายใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

มี กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศนายกรัฐมนตรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลน. สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของโครงการครั้งนั้น ดำเนินการปรับปรุงในวงเงิน 10,125,000 บาท

เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 8,190,025 บาท และงานปรับปรุงตกแต่งภายใน วงเงิน 1,907,000 บาท.

พบว่า การตกแต่งภายใน คราวนั้น ที่น่าสนใจ เช่น จัดซื้อเครื่องควบคุมการแสดงผลภาพสำหรับจอแบบวิดีโอวอลล์ 1 ระบบ วงเงิน 1,950,000 บาท

“จัดซื้อระบบจอแสดงผล 9 จอ วงเงิน 9 แสนบาท, ระบบประชุมทางไกล 1 ระบบ 1.2 แสนบาท, อุปกรณ์รองรับระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย 7 แสนบาท, รวมถึงจัดซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม 2 เครื่อง วงเงิน 7 หมื่นบาท เป็นต้น”

สำหรับศูนย์ป PMOC ภายในทำเนียบรัฐบาล ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2560 ตามบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี กับกระทรวงต่างๆ รวมถึงกับระดับภูมิภาค

สำหรับ ห้องปฏิบัติงาน PMOC ในปี 2560 จัดตั้งขึ้นภายใน ห้อง 108 ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ใช้งบปรับปรุงเพียง 166,090 บาท แต่ใช้งบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม ระบบควบคุมภาพและเสียง วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วงเงินรวม 5 ล้านบาท

เช่นเดียวกับศูนย์ PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า แต่ไม่ระบุถึงงบประมาณจัดตั้งที่แน่ชัด.

