ทุ่ม 11 ล้าน อัปเกรด “ศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ” สมบัติยุคลุง ที่ใช้มากว่า 10 ปี รับรองรักษาการฯ "สิงห์อ้วน" บนตึกไทยคู่ฟ้า เฉพาะจอ LED ใหม่เอี่ยมมูลค่ากว่า 3 ล้าน ปรับปรุงรอบนี้ เน้น "แสงสีเสียง" ภาพคมชัด โดยเฉพาะการแสดงผลของหน้าจอ รองรับทั้งระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ระบบการนำเสนองานแบบไร้สาย เผย 2 ศูนย์เดิม "ตึกไทยคู่ฟ้า -ตึกบัญชาการ" ใช้มาหลายปี ปรับปรุงครั้งล่าสุด 3 ปีที่แล้ว
วันนี้ (7 ส.ค. 2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เผยแพร่ประกาศและแสดงวงเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime. Minister's Operation Center หรือ PMOC)” ภายใน ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
โดยรายละเอียดของโครงการ เป็นการปรับปรุง ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า กำหนดตามราคากลาง วงเงิน 11,476,233 บาท ภายใต้งบประมาณ พ.ศ 2568
ให้สามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
ทั้งนี้ ห้องดังกล่าวจัดตั้งเพื่อรองรับภารกิจการประชุมและการ ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System - VCS) ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปัจจุบันใช้เป็นห้องปฏิบัติงานในการติดตามผลการดําเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล งานเฝ้าระวังสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และด้านการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันอุปกรณ์ภายในห้องประชุมมีสภาพปัญหา
พบว่า ระบบการนําเสนอภาพมีปัญหาในการเชื่อมต่อ โดยไม่สามารถแสดงสัญญาณภาพจากกล้อง ไปยังจอแสดงผลได้ทันที ซึ่งในบางครั้งต้องมีการปิด - เปิดระบบใหม่ หรือ รีสตาร์ทระบบใหม่หลายรอบ จึงจะสามารถดึงสัญญาณภาพมาแสดงผลได้
"อุปกรณ์การแปลงสัญญาณภาพจากอินพุต (Input) ต่าง ๆ มีปัญหา ในการดึงสัญญาณไปแสดงที่หน้าจอ ระบบสัญญาณทีวีไม่สามารถแสดงผลได้"
ขณะที่ ระบบเสียงมีเสียงรบกวน (เสียง) จากสัญญาณภายนอก ทําให้ไม่สามารถเพิ่มระดับเสียงให้ดังได้ เมื่อมีอุปกรณ์ภายนอกมาเชื่อมต่อระบบ ไม่สามารถเพิ่มได้อย่างอัตโนมัติทําให้เกิดความล่าช้าในการเตรียมการประชุม
นอกจากนี้ ยังพบว่า ระบบการแสดงผลของหน้าจอเกิดการเสื่อมสภาพ หน้าจอแสดงผลเป็นเงาดําบริเวณขอบ ของหน้าจอทีวี เนื่องจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
สำหรับ การจัดซื้อครุภัณฑ์ 26 รายการ คราวนี้ ที่น่าสนใจ เช่น จอ LED 6 X 1.38 เมตร 1 ชุด ราคา 1.65 ล้านบาท จอ LED 3 X 1.38 เมตร 1 ชุด ราคา 1.45 ล้านบาท ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ชุด 81,900 บาท เป็นต้น
มีรายงานว่า เมื่อ ปีงบฯ 2565 สลน. เพิ่งดำเนินการ ปรับปรุงห้อง PMOC ภายใน ห้อง 506 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 แต่ยังไม่มี ปรับปรุงภายใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
มี กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศนายกรัฐมนตรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลน. สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของโครงการครั้งนั้น ดำเนินการปรับปรุงในวงเงิน 10,125,000 บาท
เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 8,190,025 บาท และงานปรับปรุงตกแต่งภายใน วงเงิน 1,907,000 บาท.
พบว่า การตกแต่งภายใน คราวนั้น ที่น่าสนใจ เช่น จัดซื้อเครื่องควบคุมการแสดงผลภาพสำหรับจอแบบวิดีโอวอลล์ 1 ระบบ วงเงิน 1,950,000 บาท
“จัดซื้อระบบจอแสดงผล 9 จอ วงเงิน 9 แสนบาท, ระบบประชุมทางไกล 1 ระบบ 1.2 แสนบาท, อุปกรณ์รองรับระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย 7 แสนบาท, รวมถึงจัดซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม 2 เครื่อง วงเงิน 7 หมื่นบาท เป็นต้น”
สำหรับศูนย์ป PMOC ภายในทำเนียบรัฐบาล ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2560 ตามบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี กับกระทรวงต่างๆ รวมถึงกับระดับภูมิภาค
สำหรับ ห้องปฏิบัติงาน PMOC ในปี 2560 จัดตั้งขึ้นภายใน ห้อง 108 ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ใช้งบปรับปรุงเพียง 166,090 บาท แต่ใช้งบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม ระบบควบคุมภาพและเสียง วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วงเงินรวม 5 ล้านบาท
เช่นเดียวกับศูนย์ PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า แต่ไม่ระบุถึงงบประมาณจัดตั้งที่แน่ชัด.