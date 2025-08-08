"สตูล" คว้ารางวัลต้นแบบ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2568 "อำนาจเจริญ หนองคาย เชียงใหม่" อันดับ 1 ประเภททั่วไป

"สตูล" คว้ารางวัลต้นแบบ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2568 ได้งบประมาณ ไปต่อยอด ดำเนินโครงการ "กำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด" จำนวน 3.5 แสน ส่วน "อำนาจเจริญ หนองคาย เชียงใหม่" อันดับ 1 ประเภททั่วไป ได้รับงบประมาณ 2 แสนบาท รวมถึงอีก 12 จังหวัด ที่ถูกยกเป็นจังหวัดอะอาด ในปีนี้
วันนี้ (8 ส.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2568
โดย คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้พิจารณาจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยั่งยืน (กลุ่มต้นแบบ)
ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเพื่อจัดลำดับ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดสตูล ได้รับงบประมาณ 3.5 แสนบาท เพื่อไปดำเนินการ โครงการตามเป้าหมายจังหวัดสะอาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ขณะที่รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี และอุดรธานี
นอกจากนี้ ในกลุ่มทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ หนองคาย และเชียงใหม่ ตามลำดับ ได้รับงบประมาณ 2 แสนบาท เพื่อไปดำเนินการ โครงการตามเป้าหมายจังหวัดสะอาด
นอกจากนี้ ยังมีอีก 12 จังหวัด จากกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จังหวัดที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลชมเชย ได้รับงบประมาณ ระหว่าง 5 หมื่นบาท ถึง 1.5แสนบาท เพื่อไปดำเนินการ โครงการตามเป้าหมายจังหวัดสะอาด
ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สงขลา น่าน ชลบุรี อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร บึงกาฬ อ่างทอง ปทุมธานี และสระแก้ว
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ระยะ ได้แก่
ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
โดยใช้หลักการ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle
ซึ่งได้แจ้งเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยกำหนดให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
และจัดทำเอกสารผลงานที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด.