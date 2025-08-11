“ธนกร” ลงกระบี่ ห่วงท่องเที่ยวซบ กระตุกรัฐบาล-สรวงศ์ เร่งอัดแคมเปญกระตุ้น แนะปรับ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ปลุก นทท.รีเทิร์น

“ธนกร” ล่องใต้ไปกระบี่ ห่วงท่องเที่ยวซบ กระตุก รัฐบาล-สรวงศ์ เร่งเครื่องอัดแคมเปญ-ออกแพกเกจฟื้นโลว์ซีซัน แนะปรับ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ปลุก นทท.รีเทิร์นไทยให้ฉลุยตามเป้า 35.5 ล้านในปีนี้
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรค และ สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ตนได้มีโอกาสไปพักผ่อนและลงพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ พบะปะผู้ประกอบการท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า ทำให้ทราบถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างซบเซามาก ทำให้ตนได้นึกถึงการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในสมัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2564 ซึ่งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว การค้าขายจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอบบนได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนอยากให้รัฐบาลมีโอกาสจัดการประชุม ครม. หรือการประชุมที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้น จึงขอเสนอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ช่วงโลว์ซีซันนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับมาที่ประเทศไทยแทนที่จะไปประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น และเวียดนาม
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมิน นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตลอดปี 2568 ว่า จะมีไม่น้อยกว่า 35.5 ล้านคน เท่ากับปีที่แล้ว สร้างรายได้ตลาดต่างประเทศ 1.77 ล้านล้านบาท ซึ่งผ่านไป 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) พบว่า มีจำนวน นักท่องเที่ยวสะสมที่ 19.29 ล้านคน สร้างรายได้ 8.95 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ตนขอฝากว่า ในเวลาอีก 5 เดือนสุดท้าย (ส.ค.- ธ.ค.) ของปีนี้ ขอให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องเร่งเครื่องยนต์ภาคท่องเที่ยวแบบเต็มสูบ ให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาให้ได้อีก 16.21 ล้านคน จะทำให้ไปถึง 35.5 ล้านคนได้ตามเป้า
ส่วนการเที่ยวในประเทศของคนไทย นายธนกร เสนอให้รัฐบาลออกแคมเปญนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว มีแพกเกจต่างๆ เพื่อดึงดูดให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย ไม่ไปต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ขอเสนอให้มีการปรับใช้โครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” โดยต้องปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงผู้บริโภค คือ นักท่องเที่ยวเข้าถึงง่าย ใช้งานเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของรัฐ ได้คล่อง สามารถตอบโจทย์ในการจองที่พักและมีส่วนลดให้เพื่อดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย เชื่อว่า หากทำควบคู่ในหลายด้านให้ครบวงจร จะช่วยทำให้ช่วงโลว์ซีซันนี้เกิดความคึกคักได้อย่างแน่นอน“ นายธนกร กล่าว