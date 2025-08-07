โซเซียลจวกเละ ! ปมรัฐไฟเขียว งบกว่า1,600 ล้านให้กระทรวงท่องเที่ยวฯจัดคอนเสิร์ต EDM ซัดคำชี้แจง“สรวงค์”อ้างฟังไม่ขึ้น

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณ 1,650 ล้านบาท ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้การกำกับดูแลของนายสรวงศ์ เที่ยนทอง จากพรรคเพื่อไทย เพื่อใช้ในการจัดงานคอนเสิร์ตแนว EDM อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากปี 2569 นั้น
ในเวลาต่อมาได้มีภาคประชาชน ออกมาต่อต้านว่า ควรใช้งบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยา ประชาชนและทหาร ที่กำลังยากลำบากและต่อสู้เพื่ออธิปไตยของชาติดีกว่า รวมถึงศิลปินชื่อดังอย่าง“แอ๊ด คาราบาว”ที่ได้โพสผ่านเพจส่วนตัวทำนองว่า รัฐพันลึก จัดงบ1600ล้าน เทศกาลดนตรีEDM” ควรเอาไปเยียวยาทหาร ประชาชน ที่กระทบจากเหตุปะทะชายแดน
ล่าสุด แม้นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะออกมาชี้แจงผ่านสื่อรวมถึงส่งคำชี้แจงในเพจพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า ไทยได้รับสิทธิ์จัดงาน EDM เป็นประเทศแรกในเอเชีย และจะดึงนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้ 12,000 ล้าน เข้าประเทศ ซึ่งงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์กับพันธมิตรไทย โดยใช้งบลงทุนจากภาคเอกชนเป็นหลัก โดยกระทรวงวัฒนธรรม แม้ไม่ใช่เจ้าภาพหลัก ก็จะใช้เวทีนี้ถือโอกาสโปรโมท ซอฟพาเวอร์ของไทยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หลังคำชี้แจงดังกล่าว ได่มีชาวเน็ตจำนวนมาก โต้ตอบในเพจพรรคเพื่อไทยอย่างเผ็ดร้อน เช่น เงินทอนได้กี่ตังล่ะ แบ่งมั่งสิ ,เต็มที่ครับ อยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแล้ว ผลาญงบไป ทหารแนวหน้าให้ชาวบ้านบริจาค,สมัยหน้าหวังว่า ปชช.ทุกท่านจะไม่เลือกพรรคนี้เข้ามาบริหารประเทศอีก ฯลฯ
ทั้งนี้ รวมถึง“แอ๊ด คาราบาว”เอง ที่พบว่า ยังไม่จบ และออกมาโพสต์วิจารณ์ รัฐบาลโดยเฉพาะนายภูมิธรรม เวชยชัย ประเด็น รัฐพันลึก ฟาดถึงกาสิโน-โป๊กเกอร์ ว่าต้องทำตามคำสั่งนายใหญ่ สทร.ที่ได้ไฟเขียวจากรัฐพันลึกให้กลับมาปราบพรรคส้ม แต่กลับมาทำลายทำร้ายประเทศไทย