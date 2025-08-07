“ธนกร” หนุน มทภ.2 ยึด 11 พื้นที่แลกมาด้วยชีวิตทหาร-ปชช. เชียร์ ทอ.ซื้อกริพเพนเสริมเขี้ยวเล็บ ทำประเทศเพื่อนบ้านเกรงใจ

“ธนกร” หนุน มทภ.2 ยึด11 พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่น ไม่ยอมถอยเด็ดขาด ยันปกป้องอธิปไตยที่แลกมาด้วยชีวิตทหารกล้า-ประชาชน ชี้ เหมาะสม ครม.ไฟเขียวซื้อกริพเพ่นเชื่อ เสริมเขี้ยวเล็บยกระดับศักยภาพกองทัพเต็มที่ มั่นใจทำ ปท.ในภูมิภาคเกรงใจ ไม่กล้าหือ
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคและสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบเห็นชอบให้กองทัพอากาศ จัดซื้อเครื่องบินกริพเพ่น จากประเทศสวีเดนเพิ่ม 4 ลำ ตนเห็นว่า เหมาะสมแล้วหลังจากที่ สถานการณ์ปะทะขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมา คนไทยทุกคนได้เห็นศักยภาพของทั้งเครื่องบินรบ F16 และกริพเพ่นมาแล้ว ว่ามีแสนยานุภาพศักยภาพในการสกัดและโจมตีเป้าหมายทางทหารอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยมองว่าทั้งกริพเพ่น จะเป็นการเสริมศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ ให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน เกรงใจและให้เกียรติไทยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นายธนกร ระบุว่า ตนขอสนับสนุน กองทัพบกโดยพลเอกบุญสิน พาดกลางแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ยังคงสั่งตรึงกำลังทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยทั้ง 11 จุดพื้นที่ชายแดนที่ทหารไทยได้สละเลือดเนื้อ สละชีวิตปกป้องเอาไว้ จะต้องไม่ยอมถอยเด็ดขาด เพราะทุกตารางนิ้วทั้งหมดเป็นผืนแผ่นดินของไทย โดยเชื่อว่าการประชุมเจรจาทวิภาคี ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่จะปิดการประชุมร่วมกันในวันนี้ จะได้ข้อยุติที่ดี ทั้งการหยุดยิง และจะต้องมีความชัดเจนเรื่องความรับผิดชอบต่อการสูญเสียทั้งชีวิต การบาดเจ็บของประชาชนพลเรือนและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน และร้านค้าและอื่น ๆ ที่ต้องพังเสียหายจากกัมพูชาทั้งหมดด้วย
“ไทยต้องเร่งฟ้องร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศ ให้เอาผิดสมเด็จฮุนเซนและ ฮุน มาเนตนายกฯกัมพูชาในคดีก่อ อาชญากรรมสงคราม รวมทั้งคดีแพ่งและอาญาให้ถึงที่สุด ขอให้กำลังใจกองทัพ แม่ทัพภาคที่ 2 และกำลังพลทุกนาย ปกป้อง 11 พื้นที่บนอธิปไตยของไทยไว้ ต้องไม่ยอมถอยเด็ดขาดเพราะทุกตารางนิ้วถูกแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของ ทั้ง 15 วีรบุรุษทหารกล้าและต้องสูญเสียพลเรือนประชาชนผู้บริสุทธิ์ มี ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและต้องอพยพอีกกว่า 300,000 คนในครั้งนี้ ซึ่งกัมพูชาจะต้องออกมารับผิดชอบ เพราะเป็นผู้เริ่มก่อเหตุยิงพลเรือนและผิดสัญญาในข้อตกลงหลายฉบับ”นายธนกร ย้ำ