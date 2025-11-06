“ศุภมาส”ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 เน้นทำงานประสานกัน และใช้งบประมาณอย่างบูรณาการ ย้ำเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้(6 พ.ย.)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล ธรรมสาร เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมมอบนโยบายและกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 18 ซึ่งครอบคลุมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ สส. สจ. ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และใช้ทรัพยากรงบประมาณอย่างคุ้มค่า ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วม ขอให้มุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ทั้งยังเน้นย้ำว่าการทำงานต้องอ้างอิงข้อมูลจริงในพื้นที่ เพื่อให้การฟื้นฟูสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และต้องไม่ให้ใครตกหล่น
นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องใช้งบประมาณ จากหลายส่วนประกอบกัน จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยใช้งบปกติเป็นหลักก่อน และได้สั่งการให้ทั้ง 4 จังหวัด พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อรัฐบาลจะได้จัดสรรงบกลาง มาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็วต่อไป
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ นางสาวศุภมาส ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องเดินหน้าร่วมกันในระดับจังหวัด ได้แก่ การลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ควบคู่กับการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและอาชีพในท้องถิ่น การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานหลังน้ำลดและยกระดับระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ การจัดให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดและบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการเชื่อมต่อดิจิทัลให้ใช้งานได้เท่าเทียมในทุกพื้นที่
นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้ายว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายในพื้นที่สนับสนุนกันและกัน ใช้งบประมาณตรงจุด และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนในสี่จังหวัดสัมผัสได้จริง
หลังการประชุม นางสาวศุภมาส พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าฯ นายอำเภอพยุหะคีรี นายชานนท์ ปาทาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในหมู่ที่ 6 และตรวจจุดโครงการประตูระบายน้ำหมู่ที่ 4 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามความพร้อมด้านการป้องกันและการเตรียมรับความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำท่วม อย่างยั่งยืนต่อไป