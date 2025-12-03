เคาะแล้ว! งบบูรณาการปี 70 เฉพาะแผนปฏิบัติราชการภาคอีสาน 20 จังหวัด เบื้องต้น 467 โครงการ กรอบงบ 9,530 ล้าน

เคาะแล้ว! งบบูรณาการปี 70 เฉพาะแผนปฏิบัติราชการ "ภาคอีสาน" 20 จังหวัด จ่อสนับสนุนเบื้องต้น 467 โครงการ กรอบงบประมาณวงเงิน 9,530 ล้านบาท แยกเป็นภายในกรอบ 419 โครงการ 6,673 ล้านบาท เกินกรอบวงเงิน 48 โครงการ 2,642 ล้านบาท และงบบริหารจัดการ 214 ล้านบาท ส่วนงบฯโครงการส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายแผน 5 ปีของปี 70 รับทราบมี 154 โครงการ วงเงินรวม 2.2 หมื่นล้าน
วันนี้ (3 ธ.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ที่มี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ก่อนนำเสนอ ก.น.บ. ชุดใหญ่ ที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเสนอขอความเห็นชอบต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.)
โดย เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของ 2 กลุ่มจังหวัด
ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบ "โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570" ของ 5 กลุ่มจังหวัด เฉพาะ 20 จังหวัด ในส่วนของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"มีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเบื้องต้น 467 โครงการ วงเงิน 9,530.0253 ล้านบาท"
ประกอบด้วย สนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จำนวน 419 โครงการ วงเงิน 6,673.7719 ล้านบาท สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 48 โครงการ วงเงิน 2,642.2534 ล้านบาท และงบบริหารจัดการ 214 ล้านบาท"
ทั้งนี้ ยังเห็นชอบข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 154 โครงการ งบประมาณ 22,616.2593 ล้านบาท
ที่ประชุม ยังรับทราบการเน้นย้ำให้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน และเป็นส่วนเติมเต็มการดำเนินโครงการของส่วนราชการในระดับพื้นที่
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรัฐบาลจะเร่งผลักดันนโยบายที่สามารถดำเนินการได้ทันที (Quick-Win)
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อให้การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป
โดยได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ (สภาพัฒน์) แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ โดยนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป.