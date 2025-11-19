“พิพัฒน์” ลงพื้นที่ ทล.43 สั่งเร่งเสริมโครงสร้างป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะตลิ่ง แนวชายฝั่ง”สงขลา–ปัตตานี–นราธิวาส “

“พิพัฒน์” ลงพื้นที่ ทล.43 เร่งเสริมโครงสร้างป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะตลิ่ง แนวชายฝั่งสงขลา–ปัตตานี–นราธิวาส รองรับเดินทาง ท่องเที่ยว หนุนการค้าชายแดน พร้อมเปิดตลาดนัดปากบาง 68 หนุนเศรษฐกิจฐานรากชาวใต้
วันที่ 19 พ.ย. 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจราชการทางหลวงหมายเลข 43 ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อม 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมติดตามการแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่ริมทะเล และเป็นประธานเปิด ตลาดนัดปากบาง 68 ที่ชุมชนร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า ทางหลวงหมายเลข 43 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมพื้นที่ชายฝั่งสงขลา–ปัตตานี–นราธิวาส และรองรับทั้งการเดินทาง การท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการขนส่งสินค้าเกษตรในภาคใต้ การดูแลเสถียรภาพของถนนเส้นนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชน
โดยมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข คือ น้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่ริมถนนและชุมชน กระทรวงคมนาคมจึงเร่งดำเนินการเสริมโครงสร้างป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำ เพื่อปกป้องพื้นดิน พื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชน และโครงสร้างถนนที่เป็นเส้นเลือดหลักของจังหวัดโดย ต้องทำให้ถนนเส้นนี้ปลอดภัย แข็งแรง และใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงมรสุม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำทะเลขึ้น–ลงเพื่อให้ประชาชน เดินทาง และการขนส่งสินค้าอย่างไม่สะดุด
ในวันเดียวกัน นายพิพัฒน์ ยังได้เปิดนัดปากบาง 68 ซึ่งชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่ค้าขายและสร้างรายได้แก่ชาวบ้านริมทางหลวง โดยตลาดแห่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 43 ช่วยให้ผู้เดินทางสามารถแวะพัก ซื้อสินค้าชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
นายพิพัฒน์กล่าวว่า เมื่อชุมชนมีตลาด มีรายได้ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเข้าถึง พื้นที่ชายฝั่งก็จะมีชีวิต มีโอกาส และสามารถเติบโตเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งได้ ตลาดนัดปากบาง 68 จะช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารทะเล สินค้าชุมชน และเป็นจุดรวมตัวของเศรษฐกิจชาวบ้านริมทะเล เสริมบทบาทของถนน ทล.43 ที่ไม่ใช่เพียงเส้นทางสัญจร แต่เป็น การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของคนสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้