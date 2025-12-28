รทสช.คิกออฟสู้ศึกเลือกตั้ง คว้า “เบอร์ 6” ชู “6 เสาหลัก” แก้วิกฤต-พลิกโฉมประเทศไทย

“รวมไทยสร้างชาติ” คิกออฟสู้ศึกเลือกตั้ง คว้า “เบอร์ 6” ชู “6 เสาหลัก” แก้วิกฤต-พลิกโฉมประเทศไทย เชื่อมั่นประชาชนจะไว้วางใจ
วันนี้ (28 ธ.ค.) พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ประเดิมความพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่ “พีระพันธุ์” นำทีมผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ร่วมจับหมายเลขประจำพรรค ชูนโยบาย “เด็ดขาดแก้วิกฤต พลิกโฉมประเทศ”
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรค, นายวิทยา แก้วภราดัย, นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค เข้าร่วมพิธีจับสลากหมายเลขรับเลือกตั้ง สส. บัญชีรายชื่อ โดยผลปรากฏว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ “หมายเลข 6” สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศ
นายพีระพันธุ์ เปิดเผยภายหลังการจับหมายเลข ว่า หมายเลข 6 ถือเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก 6 ด้านที่พรรคจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อนำพาประเทศออกจากวิกฤต นั่นคือ “พิทักษ์เอกราช พิฆาตคนชั่ว กอบกู้เศรษฐกิจฐานราก ทุบค่าพลังงาน สร้างสังคมคุณภาพ และ หนุนเกษตรทำเงิน” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนโยบายด้านความมั่นคง กลุ่มนโยบายด้านพลังงาน กลุ่มนโยบายด้านเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบายด้านสังคม รวมไปถึงกลุ่มนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
“เบอร์ 6 คือ สัญลักษณ์ของการแก้จุดตายประเทศ เราไม่ได้มาเพื่อเล่นการเมือง แต่มาเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องค่าพลังงานและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรมให้กับคนไทยทุกคน” นายพีระพันธุ์ กล่าว
นายพีระพันธุ์ ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยนโยบายที่มั่นคงและชัดเจน พร้อมย้ำเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศให้ลงคะแนนกาเบอร์ 6 เพื่อส่งพรรครวมไทยสร้างชาติไปแก้วิกฤตพลิกโฉมประเทศอย่างเด็ดขาดและเป็นรูปธรรม