“อรรถวิชช์” ห่วง "ทรัมป์" บุกเวเนฯ ทำราคาน้ำมันแพง ชงสูตรยกเลิกกองทุนน้ำมัน เบนซิน-ดีเซลเหลือลิตรละ 25 บาท

“อรรถวิชช์” ห่วง “ทรัมป์" บุกเวเนฯ ปั่นน้ำมันแพง! เสนอไทยยกเลิก “กองทุนน้ำมัน” ชูโมเดล “คลังน้ำมันสำรอง” รองรับตลาดโลกผันผวน เลิกอิงราคาสิงคโปร์ ทำเบนซิน - ดีเซล 25 บาทได้ “พีระพันธุ์” เตรียมนำทัพ ส.ส.กทม. ให้สัตยาบันต้านโกงพรุ่งนี้
วันที่ 4 ม.ค. 69 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีคำสั่งโจมตีประเทศเวเนซุเอลาและจับกุมประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) เพียงรายเดียวในทวีปอเมริกา
“มุกเดิม วงจรเดิมๆ พอน้ำมันขาลง สงครามก็เข้าแทรก เงินก็ไหลเข้ากระเป๋านายทุน ไทยเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ รวมไทยสร้างชาติจึงเสนอนโยบาย ‘ตั้งระบบคลังน้ำมันสำรองแห่งชาติ’ ของตัวเอง เวลาน้ำมันแพงก็สามารถอัดฉีดน้ำมันสำรองเข้าในระบบ ทำให้ราคาค้าปลีกลดลงได้ เลิกพึ่งพากลไกเดิมๆ อย่างกองทุนน้ำมัน เพราะกองทุนน้ำมันคือภาระที่บวกเพิ่มเข้าไปในราคาขายปลีก ซ้ำซ้อนกับภาษี ทำให้ประชาชนต้องจ่ายแพงเกินจริง”
นายอรรถวิชช์ ขยายความถึงนโยบายที่พรรคเสนอว่า หากพรรคได้โอกาสเป็นรัฐบาลเข้าดูแลกระทรวงพลังงาน จะยกเลิกกองทุนน้ำมัน ใช้ระบบคลังน้ำมันสำรองแห่งชาติ ซึ่งสามารถออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ได้เลย , ยกเลิกการเก็บ VAT ที่ซ้อนทับกัน , เลิกอิงราคาสมมุติของสิงคโปร์ โดยให้ใช้ต้นทุนหน้าโรงกลั่นที่แท้จริง ซึ่งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในขณะเป็น รมว.กระทรวงพลังงาน ได้ออกกฎหมายลูกทำให้ทราบต้นทุนการกลั่นที่แท้จริงสำเร็จไปแล้ว ด้วยทั้งหมดนี้ สามารถทำเป้าหมายให้ราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลอยู่ที่ 25 บาทต่อลิตรได้
ในช่วงท้าย นายอรรถวิชช์ เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (5 ม.ค.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค จะนำทีมผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต เข้าพบองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะเริ่มต้นชีวิตการเมืองด้วยความสุจริต ซื่อตรง และสานต่อนโยบายปราบโกงอย่างเด็ดขาด