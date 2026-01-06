มติป.ป.ช.ให้ "ภัทรศักดิ์" ดูแลสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 และสตร.1 แทน ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหา

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้' ภัทรศักดิ์" กรรมการ ป.ป.ช. กำกับดูแลสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 และสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 1 (สตร.1)แทน ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหา
วันนี้ (6 มกราคม 2569) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงข่าวเกี่ยวกับคดีการให้ทองคำแท่งเพื่อช่วยเหลือในทางคดี ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา 6 ราย และได้ส่งสำนวนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 นั้น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงมีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหา พ้นจากหน้าที่ ความรับผิดชอบการกำกับดูแลสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 และสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 1 ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีดังกล่าว และมอบหมายให้ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลแทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบคดีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ติดสินบนเป็นทองคำหนัก 246 บาท แก่นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป.ป.ช. เพื่อช่วยเหลือคดีที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ถูกกล่าวหารับผลประโยชน์ คดีพนันออนไลน์นั้น ในการประชุม ป.ป.ช.วันที่ 7 ม.ค.จะนำสำนวนคดีดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่า ป.ป.ช.จะรับคดีนี้ไว้ไต่สวนเอง หรือส่งสำนวนกลับให้ตำรวจดำเนินการ โดยมีแนวโน้มว่า ป.ป.ช.จะส่งสำนวนกลับไปให้ตำรวจดำเนินการ เพราะตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.ไม่มีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช.ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ หลังจากที่ ป.ป.ช.มีมติแล้วจะออกเอกสารข่าวชี้แจงผลการประชุมต่อไป