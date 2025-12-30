ป.ป.ช.รับทราบข่าวให้สินบน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ยึดถึงความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย

ป.ป.ช. รับทราบข่าวการให้สินบนกับกรรมการ ป.ป.ช.ระบุการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาให้เป็นไปตามกฎหมาย ยึดถึงความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
วันนี้ (30 ธ.ค.68) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการรวบรวมข่าวกรณีที่ได้มีการให้สินบนเป็นทองคำกับหนึ่งในกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงในช่องทางสื่อต่าง ๆ นั้น
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการรวบรวมข่าวที่ปรากฏในสื่อตามที่เสนอ สำหรับ การดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในคดีตามที่มีการกล่าวหากับเจ้าพนักงานตำรวจ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 56 โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายเป็นสำคัญ