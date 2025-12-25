ป.ป.ช.เลื่อนชี้ขาดคดี 44 สส.ก้าวไกล เหตุผู้ถูกกล่าวหาร้องขอความเป็นธรรม ปัดประวิงเวลา

เลขาฯป.ป.ช. เผย เลื่อนชี้ขาดคดี 44 สส.ก้าวไกล ลงชื่อแก้ม.112 เหตุผู้ถูกกล่าวหาร้องขอความเป็นธรรม ย้ำพิจารณาตามไทม์ไลน์ ปัดประวิงเวลา
วันนี้ (25ธ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษก ป.ป.ช.กล่าวกรณีมีกระแสข่าวที่ประชุมป.ป.ชเตรียมพิจารณาคดีกล่าวหา 44 อดีตสส.พรรคก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า ยังไม่ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอความเป็นธรรม จึงต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนก่อน จึงจะเสนอให้ที่ประชุม ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไปได้
"ตอนนี้ยังไม่มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม เพราะได้รับรายงานว่าผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเข้ามา เราก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน ยืนยันว่า การพิจารณาคดีในเรื่องนี้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เคยแถลงข่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนั้นผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเข้ามา และการพิจารณาคดีที่ชะลอออกไปจากเดิมก็ไม่ได้เกิดจาก ป.ป.ช.ประวิงเวลา"