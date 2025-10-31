ป.ป.ช.รวมสำนวนคดีสินบน 40 ล. “ไชยชนก” แลกไม่ปราบเว็บพนันออนไลน์

ป.ป.ช. เผย กำลังรวมสำนวนคดีสินบน 40 ล้าน “ไชยชนก” เพื่อไม่ให้ปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์
วันนี้ (31 ต.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนว่า กองบังคับการปราบปรามได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีคดีสินบน 40 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองบังคับการปราบปราม ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ส่งสำนวนการสอบสวนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีที่พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ได้รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคล ซึ่งจะจ่ายเงินจำนวน 40 ล้านบาท ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อไม่ให้ปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้พฤติการณ์ในเรื่องที่กองบังคับการปราบปรามส่งมายังสำนักงาน ป.ป.ช. มีความสอดคล้องกับคำกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. เคยได้รับเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 บัดนี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณารวมคำกล่าวหาทั้งสองเรื่องเพื่อดำเนินการไปในคราวเดียวกัน