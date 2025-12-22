ป.ป.ช.เผยยังไม่เห็นวาระหลังมีข่าวจะชี้ชะตา 44 ส.ส.อดีตก้าวไกล 25 ธ.ค. ยึดไทม์ไลน์ไม่อิงการเมือง

โฆษก ป.ป.ช. เผยยังไม่เห็นวาระหลังมีข่าวป.ป.ช.จะชี้ชะตา44 ส.ส. อดีตก้าวไกล 25 ธ.ค.นี้ ยํ้า เดินตามไทม์ไลน์ ไม่อิงการเมือง
วันนี้ (22 ธ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่า คดีกล่าวหา 44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกล ที่ร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา 112 จะรู้ผลในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ ว่า ตนยังไม่เห็นวาระ เพราะอำนาจการบรรจุวาระเป็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ยืนยันว่าคดี 44 ส.ส. เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ตนเคยแถลงข่าวไว้ และยํ้าว่าไทม์ไลน์คดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพงษ์ เคยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดี 44 ส.ส. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า การพิจารณาคดีนี้รายคน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 68 จากนั้นคาดว่าเร็วสุดคือเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 68 อย่างช้าไม่น่าจะเกินเดือนธันวาคม 68 ก่อนการเลือกตั้ง