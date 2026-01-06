นายกฯ แจ้ง ครม.เรียกร้องกัมพูชาแสดงความจริงใจ พร้อมตอบโต้กระทบอธิปไตยไทย สั่งปรับเกณฑ์เยียวยาบ้านเสียหายใหม่

นายกฯ แจ้ง ครม.เรียกร้องกัมพูชาแสดงความจริงใจ ลั่น พร้อมตอบโต้ตามหลักสากล หากกระทบอธิปไตยไทย สั่ง ปภ.- คลัง กำหนดเกณฑ์เยียวยาใหม่ บ้านเสียหายจ่าย 70% ของราคาประเมิน
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 6 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯ ได้แจ้งให้ ครม.รับทราบว่าได้รับแจ้งมีวัตถุกระสุนและวัตถุระเบิดจากทางฝั่งกัมพูชามาตกที่ทางฝั่งไทย ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้ประเมินสถานการณ์ โดยแม่ทัพของทั้งสองฝ่ายกําลังคุยกันอยู่ในขณะนี้ ทางรัฐบาลมีท่าทีที่ชัดเจนว่าหากการกระทําดังกล่าวมีผลกระทบต่ออธิปไตยของไทย เราจะดําเนินการด้วยความเหมาะสมตามหลักการโต้ตอบอย่างสากล ซึ่งขณะนี้ทางกัมพูชาได้พยายามแจ้งมาโดยกล่าวอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุ ซึ่งรัฐบาลไทยเรียกร้องให้ทางกัมพูชาแสดงความจริงใจ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือประท้วง ส่วนผลการดําเนินการต่อไป จะทําอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะโต้ตอบกัมพูชา และรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้สูงสุด เหมือนที่เคยดําเนินมา
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายกฯ ห่วงใยสถานการณ์การปะทะกัน ระหว่างไทยกับกัมพูชาในรอบที่แล้ว โดยได้รับแจ้งมาจากประชาชนจํานวนมาก ว่า การเยียวยาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม จากที่ได้เห็นจากข่าว ซึ่งเรื่องนี้นายกฯ ตระหนักดี จึงได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง ในการกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อเยียวยากรณีที่บ้านเรือนเสียหาย ในลักษณะนี้ เนื่องจากระเบียบเก่าที่ใช้มา เมื่อถึงเวลาเกิดสถานการณ์จริง รายจ่ายที่จะไปจ่ายเยียวยาให้ประชาชนมันไม่ตอบสนอง และไม่สะท้อนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง นายกฯ จึงให้แนวทาง ยกตัวอย่าง เช่น ค่าเสียหายต่อไปนี้ อาจจะต้องมีการประเมินจากมูลค่าบ้าน อาจจะมีการชดเชยให้การช่วยเหลือประมาณร้อยละ 70 ของราคาประเมินบ้าน เป็นต้น ซึ่ง ปภ.และกระทรวงการคลังรับไปดําเนินการ
นอกจากนี้ มีประชาชนจํานวนมากได้สอบถามมาว่าเงินเยียวยาในรอบนี้จะจ่ายเมื่อไหร่ ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่าน ครม.ไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่เทศกาลปีใหม่ โดยมีกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน ซึ่งขณะนี้กระบวนการอาจจะติดขัดอยู่ เนื่องจากจะต้องส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาก่อน จึงอาจเกิดการล่าช้า ตั้งแต่รัฐบาลก็จะเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด
นายกฯ ขอบคุณ จนท.ดูแล อํานวยความสะดวก ปชช.ช่วงวันหยุดปีใหม่
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังด้วย ว่า นายกรัฐมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยอํานวยความสะดวก ให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมา ประชาชนทุกคนที่เดินทางกลับภูมิลําเนา และเดินทางไปท่องเที่ยว และขอบคุณที่อํานวยความสะดวก ให้ประชาชนเดินทางโดยสวัสดิภาพ