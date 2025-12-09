ครม.ยึดมติ สมช.เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารกับกัมพูชา นายกฯ ฝาก มท.-ปภ.จัดการอพยพอย่าล่าช้า มอบ กต.-กห.สื่อสารไปทางเดียวกัน

ครม.ยึดมติ สมช.ปฏิบัติการทางทหารชายแดนไทย กัมพูชา ขอ มท.-ปภ.เตรียมงบประมาณจ่ายเยียวยา ปชช.อพยพจากพื้นที่เสี่ยง อย่าล่าช้าเหมือนครั้งก่อน - มอบ กต.-กห.สื่อสารไปทางเดียวกัน
เวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ที่ประชุมได้มีมติยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) คือ จะปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่นตามความจำเป็น และในการนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชน ที่ต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ ความปลอดภัย อาหาร น้ำดื่ม บริการทางการแพทย์ และได้ยกตัวอย่างว่าวันนี้มีคณะรัฐมนตรีบางคนอยู่ในพื้นที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น นายชัยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้อยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว
นายกฯ ได้ฝากให้กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) เตรียมการเรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์เดิม เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถโอนเงินได้ อย่าให้เกิดความล่าช้าเหมือนการโอนรอบที่ผ่านมา รวมถึงให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้สื่อสารข้อมูลหลักในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ ทางนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีทุกคน หากว่างเว้นจากภารกิจก็ขอให้มีการไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจประชาชนที่อพยพอยู่ตามแนวชายแดนด้วย