“ทภ.2”สรุปสถานการณ์ชายแดน พบเขมรเพิ่มเติมกำลัง-ยุทโธปกรณ์ต่อเนื่อง ยิงปืนใหญ่-BM21 ถล่มพลเรือนไทย 55 แห่งบ้านพัง 13 หลัง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – “ทภ.2” สรุปสถานการณ์ชายแดน พบเขมรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมกำลัง ยุทโธปกรณ์ต่อเนื่อง ยิงปืนใหญ่ จรวด BM-21 ถล่มพื้นที่พลเรือนไทย 4 จังหวัดอีสานใต้ 55 แห่ง บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง
วันนี้ ( 12 ธ.ค.68) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2568 (เวลา 09.00 น.) ระบุว่า สถานการณ์ ห้วงตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. เป็นต้นมา ในห้วงค่ำ จนถึงเช้ามืด ฝ่ายกัมพูชายังคงตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน โดยใช้การยิง อาวุธปืนเล็กยาว ปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด และโดรนลาดตระเวน เป็นระยะ โดยบางช่วงมีการยิงอาวุธยิงสนับสนุนวิถีโค้งใส่ที่มั่นของฝ่ายเราในพื้นที่ล่อแหลมหลายจุด ขณะเดียวกัน ข้าศึกมีความเคลื่อนไหวลักษณะเตรียมกำลัง เช่น การเพิ่มเติมยุทโธปกรณ์ เติมกำลัง การสับเปลี่ยนกำลัง และการจัดกำลังยามกลางคืน
ฝ่ายเราดำเนินการรระวังป้องกันในพื้นที่ส่วนหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ และอาวุธยิงสนับสนุนตามความจำเป็น รวมทั้งการใช้ระบบตรวจการณ์ และโดรนเพื่อหาที่หมาย ขณะที่บางพื้นที่ยังพบการปะทะย่อยด้วยอาวุธปืนเล็กยาว เป็นช่วง ๆ โดยไม่มีรายงานการสูญเสียร้ายแรงของฝ่ายเรา
ความเสียหายต่อพื้นที่พลเรือน ตั้งแต่เริ่มการปะทะ วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมา ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงอาวุธยิงสนับสนุนวิถีโค้งเข้ามาในพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัด มีกระสุนปืนใหญ่ และลูกจรวด BM-21 ตกในพื้นที่ 55 แห่ง บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง ไม่มีบ้านเรือนเสียหาย , จังหวัดศรีสะเกษ 15 แห่ง บ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง, จังหวัดสุรินทร์ 34 แห่ง บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง และจังหวัดบุรีรัมย์ 5 แห่ง ไม่มีบ้านเรือนเสียหาย
การช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่หลายครัวเรือนที่ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ และอาหารสัตว์เริ่มไม่เพียงพอ กองทัพภาคที่ 2 ได้ประสาน กรมการสัตว์ทหารบก ในการสนับสนุนหญ้าฟ่อนแห้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยจะนำส่งหญ้าฟ่อนแห้งในเที่ยวแรกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และจะทยอยสนับสนุนให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะดำเนินการ ทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และปกป้อง อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และศักดิ์ศรีของประเทศชาติ อย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด