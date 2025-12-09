เขมรยิง BM-21 ถล่มพลเรือนบุรีรัมย์หมู่บ้านเดียว 5 ลูก ชาวบ้าน-ชรบ.หนีตายเข้าบังเกอร์วุ่น ป้าช็อกหมดสติหามส่ง รพ.

บุรีรัมย์ - เขมรยิง BM-21 พุ่งเป้าใส่พื้นที่พลเรือนตกกระจายหมู่บ้านเดียว 5 ลูก ต้นไม้ขาดนับสิบ หลังคาบ้านเสียหาย 1 หลัง ชรบ.และชาวบ้านที่ยังไม่อพยพกว่า 30 คนหนีตายเข้าบังเกอร์โกลาหล ป้าวัย 55 ป่วยโรคหัวใจช็อกหมดสติหามส่ง รพ.ด่วน ชาวบ้านเรียกร้องรัฐบาลอย่าสั่งหยุดยิงเอาให้จบ
วันนี้ (9 ธ.ค.68) สถานการณ์สู้รบแนวชายแดนด้าน จ.บุรีรัมย์ ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา ยังคงมีเสียงปืนใหญ่จากการยิงปะทะต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงตี 4 จนถึงขณะนี้ ล่าสุดมีอาวุธหนักคาดว่าเป็นจรวดหลายลำกล้อง BM- 21 ของฝั่งกัมพูชาที่ยิงตอบโต้ทหารไทยตกในพื้นที่พลเรือนที่บ้านหว้า ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 ลูก กระจายตามทุ่งนา และหนองน้ำ สะเก็ดระเบิดทำต้นไม้หักขาดมากกว่า 10 ต้น กระเด็นใส่หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย 1 หลัง
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความแตกตื่นตกใจให้ทั้งชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่อพยพ เพราะห่วงบ้านสัตว์เลี้ยง และชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านกว่า 30 ชีวิต ต่างพากันวิ่งเข้าหลุมหลบภัยโกลาหล
ขณะที่นางเปรย อายุ 55 ปี หนึ่งในชาวบ้านที่ยังไม่อพยพออกจากพื้นที่และหลบอยู่ในบังเกอร์เกิดภาวะช็อกหมดสติ เนื่องจากมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ ทางเจ้าหน้าที่ ชรบ.จึงได้แจ้งหน่วยกู้ชีพให้มารีบรับตัวส่ง รพ.ประโคนชัย เพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
นายล้วน มวดประโคน หนึ่งใน ชรบ.ที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ช่วงประมาณ 8 โมงกว่า ได้มีกระสุนปืนใหญ่ตกในหมู่บ้าน 4 -5 ลูก ทั้งชาวบ้าน และ ชรบ.ต่างพากันหลบในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัย โชคดีที่ไม่มีชาวบ้านบาดเจ็บ แต่มีคุณป้า ซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจมีภาวะช็อก จนต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล ถือเป็นครั้งแรกที่กระสุนปืนใหญ่ตกในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีเสียงปืนใหญ่จากการยิงปะทะต่อเนื่องตลอด
ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่ง บอกว่า ได้ยินเสียงปืนใหญ่จากการยิงปะทะดังตั้งแต่ตี 4 จนถึงตอนนี้ ก็ไม่คาดคิดว่าจะตกในหมู่บ้าน แต่โชคดียังไม่มีบ้านเรือนเสียหาย และไม่มีใครบาดเจ็บ เพราะส่วนมากอพยพไปศูนย์พักพิงแล้ว ที่เหลือก็จะอยู่เฝ้าบ้าน สัตว์เลี้ยงเท่านั้น อยากฝากให้รัฐบาลจัดการให้เด็ดขาดรอบนี้เอาให้จบไม่อยากให้สั่งหยุด และเชื่อว่าการเจรจาคงใช้ไม่ได้ผลกับเขมร เพราะถ้าได้ผลเขาคงไม่เปิดฉากยิงมาทหารไทยก่อน อยากฝากให้รัฐบาลดำเนินการขั้นเด็ดขาด จะได้ไม่มีการรบรอบสามอีก เพราะคนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านชายแดน