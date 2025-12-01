เร่งฟื้นฟูยะลา! เปิดรับสิทธิ์เยียวยา 9,000 บาท รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่กำชับดำเนินงานเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2568 หลังสถานการณ์น้ำท่วมที่ลากยาวหลายวันเริ่มคลี่คลายลงทุกอำเภอ จังหวัดได้ประกาศเดินหน้าแผนฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ด้วยการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นมาตรการเริ่มต้นของการประคับประคองผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมหาศาลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานสถานการณ์จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ระบุว่าอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มครั้งนี้ครอบคลุม 8 อำเภอ 55 ตำบล 335 หมู่บ้าน รวมประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือน หรือมากกว่า 214,000 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 5 ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง บางส่วนอีก 8 หลัง ถนนหลายสายในพื้นที่ถูกตัดขาด รวมถึงความเสียหายต่อเกษตรกรรม โรงเรียน มัสยิด และวัดจำนวนมาก แม้ขณะนี้หลายพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังมีบางจุดในเมืองยะลา รามัน และยะหา ที่มีน้ำขังตามลุ่มต่ำและยังต้องเฝ้าระวัง
เมื่อการฟื้นฟูเริ่มเดินหน้า เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งประชาสัมพันธ์และเปิดรับการลงทะเบียนเยียวยาทันที โดยภาพที่เทศบาลตำบลท่าสาปในวันแรกเต็มไปด้วยชาวบ้านจำนวนมากที่ทยอยนำเอกสารหลักฐานมายื่นสิทธิ์ พร้อมความคาดหวังว่าจะได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ตรวจงานด้วยตนเอง พร้อมกำชับให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด
ด้านนายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เปิดเผยว่า ตำบลท่าสาปได้รับผลกระทบแทบทั้งหมด ครอบคลุม 6 หมู่บ้านกว่า 3,500 ครัวเรือน เทศบาลได้ประชุมผู้นำท้องถิ่นและแจกแบบฟอร์มล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัว ซึ่งเฉพาะวันแรกก็มีผู้มายื่นเอกสารแล้วกว่า 300 คน พร้อมย้ำว่าการเปิดรับลงทะเบียนจะมีถึงวันที่ 3 ธันวาคมเท่านั้น เพื่อให้ทันกำหนดส่งเรื่องไปยังอำเภอและจังหวัดตามระบบ
ขณะที่ฝ่ายจังหวัดระบุว่า เมื่อเทศบาลและ อปท. ทำประชาคม รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว จะส่งเข้าที่ประชุมระดับอำเภอ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของจังหวัดตั้งแต่วันที่ 2–10 ธันวาคมนี้ ซึ่งรองผู้ว่าฯ ย้ำว่า หากพื้นที่ใดส่งเรื่องได้เร็ว จังหวัดก็จะเร่งพิจารณาให้เร็วเท่านั้น โดยตั้งเป้าไม่เกินวันที่ 10 ธันวาคมจะนำเสนอเรื่องเข้าสู่หน่วยงานระดับบน เพื่อจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยโดยไม่ให้ประชาชนต้องรอนานกว่านี้
รองผู้ว่าฯ ยังกล่าวด้วยว่า เงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท เป็นโอกาสในการฟื้นฟูเบื้องต้นที่รัฐบาลตั้งใจช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมฝากถึงผู้ได้รับผลกระทบให้รีบเตรียมเอกสารและมายื่นลงทะเบียนตามกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้ตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับ