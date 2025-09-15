ครอบครัวทหารพลีชีพสนามรบเขมร ยังไม่ได้เยียวยา 10 ล้าน ”กัน“ จี้ อย่าลืมใครเสียสละบ้าง

หลังรัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากสมรภูมิรบไทย-กัมพูชา รายละ 10 ล้านบาท ขณะที่ประชาชนได้ 8 ล้านบาท แต่ล่าสุด "กันจอมพลัง" เผยว่าญาติทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติยังไม่ได้รับเงินเยียวยา วอนภาครัฐอย่าลืมผู้เสียสละ
จากกรณี การสู้รบกันระหว่างไทยและกัมพูชา จนทำให้ฝ่ายไทยสูญเสียทหารกล้าไปหลายนาย ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีรายละเอียดการเยียวยาดังนี้
ทหารและข้าราชการ ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละ 10 ล้านบาท
ประชาชน ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละ 8 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมีการแบ่งเป็นระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจะแตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 ก.ย. “กันจอมพลัง” โพสต์ข้อความ เผยว่าตนได้คุยกับญาติของทหารผู้เสียชีวิตจากสมรภูมิรบกับเขมร ยังไม่ได้รับการเยียวยา จึงอยากจะฝากไปถึงภาครัฐว่าอย่าลืมผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดิน